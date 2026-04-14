Nejsem vítěz, jsem bojovník. Netflix ukázal trailer k dokumentu o Nadalovi

Premiéra série je naplánovaná na 29. května letošního roku a už první trailer, který Netflix nyní zveřejnil, naznačuje, jakým směrem se dokument vydá. Nechybí emotivní momenty, návraty k velkým vítězstvím ani záběry z posledního roku na okruhu, který výrazně ovlivnila Nadalova zranění.
Hlavní roli však hraje jeho přístup ke sportu. „Nejsem vítěz. Jsem bojovník,“ zaznívá ve voiceoveru španělského tenisty. Ukázka se drží osvědčeného narativu, který je s Nadalem dlouhodobě spojený, tedy důrazu na odhodlání, vytrvalost a schopnost vracet se i po těžkých pádech.
Dokument slibuje dosud nepublikované archivní záběry a pohled do zákulisí, včetně přístupu k rodině a nejbližšímu okolí. Seriál se zároveň vrací k jeho poslední sezoně, kterou výrazně poznamenaly zdravotní problémy. Nadal se i přesto rozloučil s fanoušky na několika velkých turnajích a nechybí ani momenty z Roland Garros, kde utrpěl teprve čtvrtou porážku ve své kariéře na tomto grandslamu.
Seriál připomene i jeho rivality, které definovaly celou jednu tenisovou éru. V epizodách se mají objevit například Novak Djokovič nebo Roger Federer, tedy jména, s nimiž Nadal psal historii tohoto sportu.
|
Netflix si od projektu slibuje silnou odezvu. Po ukončení tenisové série „Break Point“, která nenaplnila očekávání producentů ani nedosáhla úspěchu srovnatelného s populárním „Drive to Survive“ z prostředí formule 1, se tentokrát snaží přiblížit svět tenisu skrze příběh jedné z jeho největších hvězd.