Nejsem vítěz, jsem bojovník. Netflix ukázal trailer k dokumentu o Nadalovi

Autor:
  16:25
Netflix láká fanoušky na další sportovní dokument. Tentokrát se tvůrci zaměřili na jedno z největších jmen tenisové historie. Nový čtyřdílný seriál „Rafa“ mapuje poslední sezonu Rafaela Nadala a zároveň se ohlíží za jeho výjimečnou kariérou.
Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se loučí s Roland Garros. | foto: AP

Španěl Rafael Nadal
Španěl Rafael Nadal slaví titul na Roland Garros v roce 2005
Španěl Rafael Nadal slaví olympijské vítězství v Pekingu 2008
Španěl Rafael Nadal (vpravo) a Švýcar Roger Federer ve finále Wimbledonu 2008
40 fotografií

Premiéra série je naplánovaná na 29. května letošního roku a už první trailer, který Netflix nyní zveřejnil, naznačuje, jakým směrem se dokument vydá. Nechybí emotivní momenty, návraty k velkým vítězstvím ani záběry z posledního roku na okruhu, který výrazně ovlivnila Nadalova zranění.

Hlavní roli však hraje jeho přístup ke sportu. „Nejsem vítěz. Jsem bojovník,“ zaznívá ve voiceoveru španělského tenisty. Ukázka se drží osvědčeného narativu, který je s Nadalem dlouhodobě spojený, tedy důrazu na odhodlání, vytrvalost a schopnost vracet se i po těžkých pádech.

Dokument slibuje dosud nepublikované archivní záběry a pohled do zákulisí, včetně přístupu k rodině a nejbližšímu okolí. Seriál se zároveň vrací k jeho poslední sezoně, kterou výrazně poznamenaly zdravotní problémy. Nadal se i přesto rozloučil s fanoušky na několika velkých turnajích a nechybí ani momenty z Roland Garros, kde utrpěl teprve čtvrtou porážku ve své kariéře na tomto grandslamu.

Seriál připomene i jeho rivality, které definovaly celou jednu tenisovou éru. V epizodách se mají objevit například Novak Djokovič nebo Roger Federer, tedy jména, s nimiž Nadal psal historii tohoto sportu.

Šwiateková na Mallorce trénuje s Nadalem. Pilovali jeho ikonický forhend

Netflix si od projektu slibuje silnou odezvu. Po ukončení tenisové série „Break Point“, která nenaplnila očekávání producentů ani nedosáhla úspěchu srovnatelného s populárním „Drive to Survive“ z prostředí formule 1, se tentokrát snaží přiblížit svět tenisu skrze příběh jedné z jeho největších hvězd.

Vstoupit do diskuse
Témata: Rafael Nadal, Netflix
Jihlava vs. ZlínHokej - Finále - 14. 4. 2026:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.10
  • 3.50
  • 2.15
Liberec vs. VinohradyFlorbal - 5. kolo - 14. 4. 2026:Liberec vs. Vinohrady //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.50
  • 4.51
  • 4.90
Vary Bohemians vs. TatranFlorbal - 5. kolo - 14. 4. 2026:Vary Bohemians vs. Tatran //www.idnes.cz/sport
14. 4. 19:00
  • 2.30
  • 4.50
  • 2.33
Liverpool vs. PSGFotbal - - 14. 4. 2026:Liverpool vs. PSG //www.idnes.cz/sport
14. 4. 21:00
  • 2.48
  • 4.13
  • 2.62
Atlético vs. BarcelonaFotbal - - 14. 4. 2026:Atlético vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
14. 4. 21:00
  • 3.85
  • 4.63
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.