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Nejsem hezounek! Boxer odmítl účast v Love Islandu, pak vyhrál prestižní turnaj

Autor:
  12:07
Boxer Jon McConnell

Boxer Jon McConnell | foto: ČTK

Boxer Jon McConnell ze Severního Irska ve finále Her Commonwealthu porazil...
Boxer Jon McConnell ze Severního Irska ve finále Her Commonwealthu porazil...
Boxer Jon McConnell ze Severního Irska ve finále Her Commonwealthu porazil...
Boxer Jon McConnell
7 fotografií
Boxer Jon McConnell mohl touto dobou místo ran v ringu rozdávat úsměvy v televizní vile. Účast v reality show Love Island však odmítl. Místo toho se zúčastnil Her Commonwealthu a z turnaje v Glasgow si odvezl zlato.

Třiadvacetiletý boxer prošel úvodními castingy do nové řady britské seznamovací show. Natáčení na Mallorce se však termínově krylo s Hrami Commonwealthu, které jsou pro řadu sportovců důležitým krokem na cestě k olympijským hrám. McConnell si proto vybral box.

„Všichni si myslí, že jsem jen takový boxer - hezounek. Jenže já jsem velmi těžký soupeř. Jsem tvrdý a jen tak se nevzdám,“ prohlásil reprezentant Severního Irska.

Jeho volba, kterou na sociálních sítích nazval plněním celoživotního snu, se nakonec ukázala být tou správnou. Na turnaji prošel až do finále mužské kategorie do 70 kilogramů, v němž porazil Velšana Orlanda Holleyho-Sotomiho a získal zlatou medaili.

„Vyplatilo se mi, že jsem do Love Islandu nešel. Teď jsem zlatý medailista a můžu si to napsat do životopisu,“ pochvaloval si McConnell.

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Do reality show, v níž nezadaní soutěžící žijí společně ve vile, vytvářejí páry a bojují o přízeň diváků, se znovu hlásit neplánuje. Případnou nabídku ale úplně neodmítá. „Pokud se mi budou chtít ozvat, klidně mohou. Moje číslo mají,“ dodal.

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Témata: Glasgow

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