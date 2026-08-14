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Nejroztomilejší oslava. Šwiateková se potkala s miláčkem torontských kurtů

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  11:41
Iga Šwiateková si po svém vítězství v Torontu hrála s neoficiálním maskotem...

Iga Šwiateková si po svém vítězství v Torontu hrála s neoficiálním maskotem turnaje, retrieverem Elwayem. | foto: ČTK

Iga Šwiateková si po svém vítězství v Torontu hrála s neoficiálním maskotem...
Iga Šwiateková si po svém vítězství v Torontu hrála s neoficiálním maskotem...
Iga Šwiateková si po svém vítězství v Torontu hrála s neoficiálním maskotem...
Iga Šwiateková si po svém vítězství v Torontu hrála s neoficiálním maskotem...
6 fotografií
Iga Šwiateková ovládla turnaj v Torontu, po finále ale pozornost na chvíli převzal někdo jiný. K čerstvé šampionce se při focení přidal zlatý retriever Elway, oblíbený neoficiální maskot turnaje, a o úsměvnou tečku bylo postaráno.

Polská tenistka ve finále hladce porazila Jelenu Rybakinovou 6:2 a 6:3 a získala svůj první titul v letošní sezoně. Po převzetí trofeje zapózovala fotografům, záhy se však dočkala společnosti.

Na kurt přiběhl třináctiletý zlatý retriever Elway, který už v Torontu patří téměř k inventáři. Se Šwiatekovou nejprve poslušně zapózoval, pak si ale lehl na záda a od usmívající se šampionky si nechal drbat břicho.

Tenistka se ho následně pokusila zaujmout tenisovými míčky. Elway však dal jasně najevo, co ho baví víc. Míčků si téměř nevšímal a dál si žádal pozornost a hlazení.

Moment rychle pobavil také fanoušky na sociálních sítích. „Milujeme Elwaye,“ napsal jeden z nich. „Všichni všeho nechte. Pejsek se usmívá,“ stálo v dalším komentáři. Jiný fanoušek zase poznamenal: „Iga září a Elway je spokojené chlupaté děťátko.“

Šwiateková přitom není první tenisovou hvězdou, které Elway po triumfu dělal společnost. Retriever patří Waseemu Qawasmimu, vedoucímu provozu a správy areálů organizace Tennis Canada. Se svým majitelem pravidelně chodí i do kanceláře. Má tam dokonce vlastní jmenovku.

Do povědomí tenisových fanoušků se Elway dostal v roce 2023, kdy se neplánovaně objevil na kurtu po finále. Čerstvý šampion Jannik Sinner si ho všiml a šel se s ním pomazlit. Záběry se rychle rozšířily po internetu a z retrievera udělaly malou turnajovou celebritu. O rok později si podobnou chvíli s Elwayem užila Jessica Pegulaová.

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Témata: Toronto, slavnost

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