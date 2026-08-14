Polská tenistka ve finále hladce porazila Jelenu Rybakinovou 6:2 a 6:3 a získala svůj první titul v letošní sezoně. Po převzetí trofeje zapózovala fotografům, záhy se však dočkala společnosti.
Na kurt přiběhl třináctiletý zlatý retriever Elway, který už v Torontu patří téměř k inventáři. Se Šwiatekovou nejprve poslušně zapózoval, pak si ale lehl na záda a od usmívající se šampionky si nechal drbat břicho.
Tenistka se ho následně pokusila zaujmout tenisovými míčky. Elway však dal jasně najevo, co ho baví víc. Míčků si téměř nevšímal a dál si žádal pozornost a hlazení.
Moment rychle pobavil také fanoušky na sociálních sítích. „Milujeme Elwaye,“ napsal jeden z nich. „Všichni všeho nechte. Pejsek se usmívá,“ stálo v dalším komentáři. Jiný fanoušek zase poznamenal: „Iga září a Elway je spokojené chlupaté děťátko.“
Šwiateková přitom není první tenisovou hvězdou, které Elway po triumfu dělal společnost. Retriever patří Waseemu Qawasmimu, vedoucímu provozu a správy areálů organizace Tennis Canada. Se svým majitelem pravidelně chodí i do kanceláře. Má tam dokonce vlastní jmenovku.
Do povědomí tenisových fanoušků se Elway dostal v roce 2023, kdy se neplánovaně objevil na kurtu po finále. Čerstvý šampion Jannik Sinner si ho všiml a šel se s ním pomazlit. Záběry se rychle rozšířily po internetu a z retrievera udělaly malou turnajovou celebritu. O rok později si podobnou chvíli s Elwayem užila Jessica Pegulaová.