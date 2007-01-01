náhledy
Fotbalové mistrovství světa je také velkou příležitostí pro nastupující generaci. Na letošním šampionátu se představí řada náctiletých fotbalistů, kteří už nyní sbírají zkušenosti na nejvyšší úrovni. Podívejte se na nejmladší hráče turnaje, mezi nimiž najdete i jednoho českého reprezentanta.
Autor: koláž iDNES.cz
Nejmladším hráčem letošního mistrovství světa je mexický záložník Gilberto Mora. Fotbalista Clubu Tijuana oslaví osmnácté narozeniny až 14. října a je považován za jednu z velkých nadějí mexického fotbalu.
Autor: imago sportfotodienst / YOALI MARTINEZ, ČTK
Jen o necelé čtyři měsíce starší je český reprezentant Hugo Sochůrek. Záložník pražské Sparty oslavil osmnácté narozeniny 7. června a mezi nejmladšími účastníky turnaje mu patří druhé místo.
Autor: AP
Dalším teenagerem v pořadí je Ibrahim Mbaye (24. ledna 2008). Útočník Paris Saint-Germain se narodil ve Francii, na reprezentační úrovni však hájí barvy Senegalu.
Autor: Icon Sport / Sipa USA, Profimedia.cz
Také další jméno patří útočníkovi. Egypťan Hamzá Abdal Karim působí v rezervním týmu Barcelony a na Nový rok oslavil teprve osmnácté narozeniny. Mistrovství světa pro něj představuje první velkou reprezentační zkušenost.
Autor: Ayman Aref / NurPhoto / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Senegal má v žebříčku nejmladších hráčů hned dvojí zastoupení. Po Ibrahimu Mbayem se na mistrovství světa představí také Bara Sapoko Ndiaye, který patří Bayernu Mnichov a osmnácté narozeniny oslavil na úplném konci loňského roku.
Autor: AP / Scott Kinser, ČTK
Bosenský gólman Mladen Jurkas oslaví devatenácté narozeniny až letos v říjnu a patří k velkým příslibům své reprezentace.
Autor: Leonardo Ramirez / Zuma Press, Profimedia.cz
Jedním z mladých záložníků na seznamu je Ajjúb Búaddí (2. října 2007). Fotbalista francouzského Lille reprezentuje Maroko a navzdory nízkému věku už sbírá zkušenosti na nejvyšší klubové úrovni.
Autor: Abdel Majid BZIOUAT / AFP, Profimedia.cz
Bosna a Hercegovina má mezi nejmladšími účastníky také dva zástupce. Po brankáři Jurkasovi se na šampionátu představí také křídelník Kerim Alajbegovič, který působí v rakouském Salcburku a devatenácté narozeniny oslaví až po turnaji 21. září.
Autor: Reuters
Na seznamu nejmladších hráčů nechybí ani Rajján al-Lúmí (17. září 2007). Fotbalista Vancouveru Whitecaps se sice narodil v Kanadě, na mezinárodní scéně však reprezentuje Tunisko. Také on si na mistrovství světa zahraje ještě před svými devatenáctými narozeninami.
Autor: imago sportfotodienst / IMAGO, ČTK
Mezi teenagery na světovém šampionátu bude i australský obránce Lucas Herrington (5. září 2007). Rodák z Brisbane působí v zámořské MLS v dresu Colorada Rapids.
Autor: Arturo Cordero / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Bechruz Karimov (7. srpna 2007) je dalším obráncem, který se vešel mezi nejmladší účastníky šampionátu. Fotbalista uzbeckého Surchonu si světový šampionát zahraje ještě jako osmnáctiletý a bude součástí historicky první účasti Uzbekistánu na mistrovství světa.
Autor: Wang Haizhou / Xinhua News, Profimedia.cz
Na seznamu nejmladších hráčů nechybí ani jedna z největších hvězd současného fotbalu. Španělský křídelník Lamine Yamal už v sedmnácti letech pomohl své zemi k triumfu na mistrovství Evropy a získal prestižní ocenění Golden Boy pro nejlepšího mladého hráče světa. Pokud Španělsko postoupí do vyřazovací fáze, může oslavit své devatenácté narozeniny přímo během turnaje (13. července).
Autor: AP
Jen o něco starší je ekvádorský talent Kendry Páez (4. května 2007). Ofenzivní záložník, který patří Chelsea a momentálně hostuje ve Štrasburku, byl za jednu z nadějí jihoamerického fotbalu označován už od raného dospívání.
Autor: Rich Graessle / Icon Sportswire / Newscom, Profimedia.cz
Mezi nejmladšími účastníky turnaje najdeme i zástupce Manchesteru United. Skotský záložník Tyler Fletcher (19. března 2007) je synem bývalého reprezentanta Darrena Fletchera.
Autor: imago sportfotodienst / Alex Todd, ČTK
Po skotském záložníkovi následuje chorvatský obránce Luka Vuškovič (24. února 2007). Fotbalista patřící Tottenhamu strávil poslední sezonu na hostování v Hamburku a už v devatenácti letech si vysloužil nominaci na světový šampionát.
Autor: Antonio Ahel / ATA Images / Profimedia, Profimedia.cz
K nejmladším hráčům turnaje patří také další fotbalista Barcelony. Obránce Pau Cubarsí (22. ledna 2007) už se navzdory nízkému věku zabydlel v základní sestavě katalánského velkoklubu i španělské reprezentace.
Autor: Jose Breton / NurPhoto / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz