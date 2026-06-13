Seznamte se, tohle jsou nejmladší hráči fotbalového MS. Kolikátý je Sochůrek?

Autor:
  13:00
Fotbalové mistrovství světa je také velkou příležitostí pro nastupující generaci. Na letošním šampionátu se představí řada náctiletých fotbalistů, kteří už nyní sbírají zkušenosti na nejvyšší úrovni. Podívejte se na nejmladší hráče turnaje, mezi nimiž najdete i jednoho českého reprezentanta.
Znáte je? Tohle jsou nejmladší hráči fotbalového MS, Sochůrek je druhý Gilberto Mora (14. října 2008) hraje za Club Tijuana a mexický národní tým. Český záložník Hugo Sochůrek Ibrahim Mbaye (24. ledna 2008) hraje na pozici útočníka za francouzský klub... Hamza Abdelkarim (1. ledna 2008) hraje jako útočník za klub Barcelona... Bara Sapoko Ndiaye (31. prosince 2007) hraje za německý bundesligový klub... Mladen Jurkas (7. října 2007) brankář fotbalové reprezentace Bosny a... Ayyoub Bouaddi (2. října 2007) hraje jako záložník za francouzský klub Lille.... Bosenský záložník Kerim Alajbegovič. Rayan Elloumi (17. září 2007) hraje za Vancouver Whitecaps FC v Major League... Australský obránce Lucas Herrington během utkání s Mexikem. Bekhruz Karimov (7. srpna 2007) hraje jako pravý obránce za klub Surchon z...

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Česko vs. DánskoVolejbal - - 14. 6. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 16:00
  • 1.16
  • -
  • 5.17
Německo vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 14. 6. 2026:Německo vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
14. 6. 19:00
  • 1.04
  • 21.70
  • 48.00
Nizozemsko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 14. 6. 2026:Nizozemsko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 22:00
  • 2.08
  • 3.48
  • 3.83
Pobřeží slonoviny vs. EkvádorFotbal - Skupina E - 15. 6. 2026:Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
15. 6. 01:00
  • 3.38
  • 2.87
  • 2.62
Vegas vs. CarolinaHokej - 6. zápas - 15. 6. 2026:Vegas vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
15. 6. 02:00
  • 2.51
  • 4.03
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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