|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Seznamte se, tohle jsou nejmladší hráči fotbalového MS. Kolikátý je Sochůrek?
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...
Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok
Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu
Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...
Veslařky Flamíková s Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě SP v Plovdivu
Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě Světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postaraly se tak o nejlepší výsledek české výpravy v...
Výhra nad Finy? Odmakaný zápas a odměna pro kluky, těší kapitána florbalistů
Kapitán českých florbalistů Filip Langer si cení vítězství nad úřadujícími mistry světa Finy. Tým koučů Jaroslava Berka a Joonase Naavy po páteční porážce v Tampere 1:5 zdolal v sobotu Finy v...
Kanoista Fuksa získal na ME zlatý double, kajakáři Špicar a Havel slaví bronz
Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V portugalském Montemoru-o-Velho zopakoval individuální double z roku 2013, v...
Švédsko – Tunisko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Švédsko se v prvním zápase na Mistrovství světa ve fotbale 2026 střetne s Tuniskem. Přečtěte si, kde zápas sledovat, jak šla oběma týmům příprava a jaké jsou sestavy.
Pobřeží slonoviny - Ekvádor v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují ve skupině E týmy Pobřeží slonoviny a Ekvádoru. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, zajímavosti i předpokládané sestavy.
Německo – Curaçao v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje jeden z nejúspěšnějších týmů historie, čtyřnásobní šampioni z Německa. V úvodním zápase skupiny E je v Texasu čeká historický debutant a nejmenší...
Krejčíková končí v Nizozemsku bez titulu, do finále kvůli nemoci nenastoupila
Tenistka Barbora Krejčíková si na svůj devátý titul v kariéře musí zatím počkat. Do finále travnatého turnaje v Hertogenboschi nakonec ani nenastoupila, vyřadila ji nemoc. Titul získala 484. hráčka...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Somálskému sudímu prý FIFA zaplatí, Ekvádor zlevní pivo
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
Dvě setiny za vítězkou. Kneblová dojela v časovce kayakcrossu v Augsburgu druhá
Tereza Kneblová obsadila na Světovém poháru ve vodním slalomu v Augsburgu druhé místo v časovce kayakcrossu. O dvě setiny prohrála jen s Němkou Ricardou Funkovou. Kateřina Beková, která před týdnem...
Nizozemsko – Japonsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026
Skupina F na Mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje šlágrem mezi Nizozemskem a Japonskem. Přečtěte si o tomto zápase více – kde jej sledovat, jaká je forma a kdo bude hrát?
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne
První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...
Útěk z Afriky i začátky v obraně. Fanoušky baví australský talent Irankunda
Pozornost českých fanoušků si získal okamžitě. Vděčí za to svému příjmení, u nějž se člověk zkrátka musí pousmát. Ale Nestory Irankunda, dvacetiletý australský talent, zaujal i fotbalově. Na úvod...