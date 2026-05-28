Spolupráci se stájí Alpine potvrdil módní gigant na sociálních sítích. S jeho vstupem do formule 1 vznikne také projekt Gucci Racing, který má být podle vyjádření značky „novou obchodní a zážitkovou platformou postavenou na hodnotách výkonu, preciznosti, disciplíny a excelence na pomezí luxusu a sportu“.
Nová éra se promítne i do vzhledu monopostů. Alpine se odkloní od současného modro-růžového lakování spojeného s dosavadním sponzorem BWT a bude závodit v barvách Gucci. Dá se tak očekávat, že vůz pro sezonu 2027 ponese kombinaci typickou pro italskou značku, tedy tmavě zelenou, červenou, krémovou a zlatou. Jak bude monopost ve skutečnosti vypadat, se však fanoušci pravděpodobně dozvědí až po skončení aktuální sezony.
Výkonný poradce Alpine Flavio Briatore ze spolupráce neskrývá nadšení. „Jsem hrdý na to, že se nám ve formuli 1 podařilo navázat titulární partnerství s tak prestižní značkou, jakou je Gucci. Těším se na možnosti, které toto partnerství přináší, i na velké věci, jichž můžeme společně dosáhnout na globální úrovni,“ uvedl.
Prezidentka a výkonná ředitelka Gucci Francesca Bellettiniová připomněla, že formule 1 dnes představuje jedinečné propojení výkonu, kultury a globálního dosahu. „Toto partnerství s týmem Alpine Formula One Team píše novou kapitolu. Gucci se stává prvním luxusním módním domem, který působí jako titulární partner ve formuli 1,“ řekla.
Spojení Alpine a Gucci není úplným překvapením. Gucci patří do skupiny Kering. Tu vede Luca de Meo, který v minulosti působil jako šéf Renaultu, automobilky, pod kterou Alpine spadá.
Velké partnerství přichází v době, kdy se týmu z britského Enstonu daří zvedat výsledkově. Zatímco v minulé sezoně se potýkal s nedostatečnou výkonností a v Poháru konstruktérů skončil poslední, letos mu aktuálně patří pátá příčka. V pořadí jezdců je Pierre Gasly osmý a Franco Colapinto jedenáctý.