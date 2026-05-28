Nejluxusnější monopost všech dob? Módní značka Gucci vstupuje do formule 1

  16:05
Ve formuli 1 dochází k jednomu z nejvýraznějších spojení za uplynulé roky. Stáj Alpine od příští sezony vymění modro-růžovou éru za luxusní rukopis Gucci. Italský módní dům se od roku 2027 stane titulárním partnerem týmu, který nově ponese název Gucci Racing Alpine Formula One Team.
Luxusní módní značka Gucci je novým titulárním partnerem týmu Alpine. | foto: Alpine F1 Team

Spolupráci se stájí Alpine potvrdil módní gigant na sociálních sítích. S jeho vstupem do formule 1 vznikne také projekt Gucci Racing, který má být podle vyjádření značky „novou obchodní a zážitkovou platformou postavenou na hodnotách výkonu, preciznosti, disciplíny a excelence na pomezí luxusu a sportu“.

Nová éra se promítne i do vzhledu monopostů. Alpine se odkloní od současného modro-růžového lakování spojeného s dosavadním sponzorem BWT a bude závodit v barvách Gucci. Dá se tak očekávat, že vůz pro sezonu 2027 ponese kombinaci typickou pro italskou značku, tedy tmavě zelenou, červenou, krémovou a zlatou. Jak bude monopost ve skutečnosti vypadat, se však fanoušci pravděpodobně dozvědí až po skončení aktuální sezony.

Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport.

Výkonný poradce Alpine Flavio Briatore ze spolupráce neskrývá nadšení. „Jsem hrdý na to, že se nám ve formuli 1 podařilo navázat titulární partnerství s tak prestižní značkou, jakou je Gucci. Těším se na možnosti, které toto partnerství přináší, i na velké věci, jichž můžeme společně dosáhnout na globální úrovni,“ uvedl.

Prezidentka a výkonná ředitelka Gucci Francesca Bellettiniová připomněla, že formule 1 dnes představuje jedinečné propojení výkonu, kultury a globálního dosahu. „Toto partnerství s týmem Alpine Formula One Team píše novou kapitolu. Gucci se stává prvním luxusním módním domem, který působí jako titulární partner ve formuli 1,“ řekla.

From the 2027 FIA Formula One World Championship, Alpine will compete in the House’s colors as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team,’ marking the first time a luxury fashion house serves as title partner of a Formula One team.

Spojení Alpine a Gucci není úplným překvapením. Gucci patří do skupiny Kering. Tu vede Luca de Meo, který v minulosti působil jako šéf Renaultu, automobilky, pod kterou Alpine spadá.

Velké partnerství přichází v době, kdy se týmu z britského Enstonu daří zvedat výsledkově. Zatímco v minulé sezoně se potýkal s nedostatečnou výkonností a v Poháru konstruktérů skončil poslední, letos mu aktuálně patří pátá příčka. V pořadí jezdců je Pierre Gasly osmý a Franco Colapinto jedenáctý.

