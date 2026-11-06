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Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů letošní sezony, které se od neděle v Indian Wells utkají na prestižním závěrečném podniku roku. Podívejte se, jak to slušelo třem českým zástupkyním i jejich soupeřkám.
Autor: WTA
Na rozdíl od minulých let WTA letos před Turnajem mistryň nevydala společnou fotografii účastnic, důvodem je napětí mezi Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Ruskou Mirrou Andrejevovou. Místo toho tak má každá hráčka vlastní portrét. Světová jednička Jelena Rybakinová se před objektivem představila v modelu francouzského luxusního módního domu Dior.
Autor: WTA
Běloruska Aryna Sabalenková předvedla outfit kombinující kousky luxusního módního domu Gucci a sportovní značky Nike.
Autor: WTA
Mladá ruská hvězda Mirra Andrejevová oblékla model francouzského módního domu Chanel.
Autor: WTA
Americká tenistka Coco Gauffová zapózovala v modelu italského módního domu Miu Miu, který je známý mladistvým a hravým pojetím elegance.
Autor: WTA
Američanka Jessica Pegulaová sáhla po značce Chanel, jejíž tvorba je proslulá nadčasovou elegancí.
Autor: WTA
Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová zvolila model značky Tom Ford.
Autor: WTA
Česká tenistka Karolína Muchová oblékla kožený model od Balenciagy.
Autor: WTA
Linda Nosková zkombinovala oblečení značky The Frankie Shop s koženými šortkami Missoni a vysokými kozačkami Miista.
Autor: WTA
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se sladily v červené.
Autor: WTA
Belgičanka Elise Mertensová (vlevo) a její kolegyně Číňanka Čang Šuaj vsadily na eleganci. Mertensová vynesla vintage komplet Dior doplněný botami ZBY. Inspirací jí byla tradiční elegance Wimbledonu.
Autor: WTA
Italská dvojice Jasmine Paoliniová (vlevo) a Sara Erraniová sladila světlé topy.
Autor: WTA
Číňanka Kuo Chan-jü (vlevo) a Francouzka Kristina Mladenovicová zvolily krémovou kombinaci.
Autor: WTA
Kanaďanka Gabriela Dabrowská (vlevo) bude o titul v deblu bojovat s Brazilkou Luisou Stefaniovou.
Autor: WTA
Australanka Ellen Perezová (vlevo) oblékla červený model, zatímco nizozemská tenistka Demi Schuursová zůstala věrná svému sportovnímu stylu.
Autor: WTA
Do boje o vítězství na Turnaji mistryň se chystá i tchajwansko-lotyšská dvojice Sie Šu-wej (vlevo) a Jelena Ostapenková.
Autor: WTA
Španělka Cristina Bucsaová (vpravo) vsadila na minimalismus a oblékla světlé krajkové šaty. Američanka Nicole Melicharová-Martinezová se inspirovala jedním z outfitů z filmu Pretty Woman. Zvolila top a šortky Ronny Kobo, koženou bundu Retrofête a boty od Stuarta Weitzmana.
Autor: WTA