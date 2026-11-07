Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

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Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová.... Jelena Rybakinová (Kazachstán) Aryna Sabalenková (Bělorusko) Mirra Andrejevová (Rusko) Coco Gauffová (USA) Jessica Pegulaová (USA) Elina Svitolinová (Ukrajina) Karolína Muchová (Česko) Linda Nosková (Česko) Kateřina Siniaková (Česko) / Taylor Townsendová (USA) Elise Mertensová (Belgie) / Čang Šuaj (Čína) Sara Erraniová (Itálie) / Jasmine Paoliniová (Itálie)
Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů letošní sezony, které se od neděle v Indian Wells utkají na prestižním závěrečném podniku roku. Podívejte se, jak to slušelo třem českým zástupkyním i jejich soupeřkám.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Neapol vs. LazioFotbal - 11. kolo - 8. 11. 2026:Neapol vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.10
  • 3.70
  • 3.20
Teplice vs. PardubiceFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Teplice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
8. 11. 13:00
  • 2.67
  • 3.63
  • 2.53
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Euro Hockey Tour - 8. 11. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
8. 11. 13:30
  • 2.06
  • 4.18
  • 3.12
Zápy vs. ChrudimFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Zápy vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
8. 11. 14:00
  • 1.35
  • 4.18
  • 5.34
Varnsdorf vs. Teplice BFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Varnsdorf vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
8. 11. 14:00
  • 1.59
  • 3.95
  • 3.57
Povltavská vs. Plzeň BFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Povltavská vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
8. 11. 14:00
  • 6.54
  • 4.19
  • 1.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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