náhledy
Světově proslulý atlet Armand Duplantis, české hvězdy biatlonu či vodního slalomu, ale také florbalisté, ledoví plochodrážníci, amatérští lyžaři, a dokonce traktoristé soutěžící v orbě! Disciplíny, které se dostaly na nejlepší snímky soutěže Sportovní fotografie roku 2025 jsou opravdu pestré. Hlavní cenu v soutěži převzal volný fotograf Jaroslav Svoboda, ale tituly se rozdávaly i v řadě dílčích kategorií. Zveme vás na prohlídku oceněných fotografií.
Autor: Ondřej Deml
Celkové vítězství a Cenu Jaroslava Skály v soutěži Klubu sportovních novinářů získal už podruhé za sebou Jaroslav Svoboda, tentokrát se snímkem kajakáře Ondřeje Tunky. Porotci ocenili působivé výtvarné pojetí snímku: „Akce, napětí, absolutní soustředění a touha po vítězství. A k tomu hra světla ve vodní tříšti jako další rozměr,“ napsali porotci ve své zprávě.
Autor: Jaroslav Svoboda
Na slavnostním vyhlášení byly zveřejněny i výsledky jednotlivých soutěžních kategorií. A porotci uvedli, že letošní soutěž byla nejvyrovnanější za poslední roky a rozhodování si vyžádalo spoustu času. V kategorii Kolektivní sporty zvítězila série Pražské primátorky autora Romana Vondrouše z ČTK.
Autor: Roman Vondrouš
Stejně jako absolutní vítěz i vítěz kategorie Kolektivní sporty obhájil loňské vítězství. Po úspěšné sérii snímků z Všesokolského sletu letos uspěl se záběry veslařů.
Autor: Roman Vondrouš
Nejslavnější postavu na oceněných fotografiích asi zachytil Aleš Gräf z časopisu Atletika, který fotografoval švédského tyčkaře Armanda Duplantise.
Autor: Aleš Gräf
Sérii snímků z loňského MS v atletice v Tokiu autor nazval Létající Švéd. Mondo Duplantis a získal za ni první místo v kategorii Individuální sporty.
Autor: Aleš Gräf
Fotograf na volné noze Jaroslav Svoboda získal za snímek vodního slalomáře Tunky hlavní cenu a zároveň i titul za první místo v kategorii Portrét. Snímek jsme si už ukázali, takže teď nabízíme fotografii, která obsadila druhé místo. Autor je stejný, název zní Nosem.
Autor: Jaroslav Svoboda
Kategorie Motorismus patří v soutěži Klubu sportovních novinářů k nejobsazovanější. Obvykle vyhrávají momentky z písečných bouří Dakarské rallye či snímky nablýskaných moderních strojů, ale letos se na první místo probojovalo něco velmi specifického. Porota dala motoristickou cenu sérii Mistrovství světa v orbě, kterou pořídil Ondřej Deml z agentury ČTK.
Autor: Ondřej Deml
V loňském roce se konal už 70. ročník soutěže zdatných traktoristů, kteří se po letech sjeli do České republiky na šampionát do středočeských Horoměřic.
Autor: Ondřej Deml
Na mistrovství světa v orbě nejde o rychlost ani sílu traktoru, ale o co nejdokonalejší zorání pole. Soutěžící musí vytvořit rovné, stejně hluboké a esteticky čisté brázdy podle velmi přísných pravidel. Hodnotí se přesnost, technika a celková kvalita orby.
Autor: Ondřej Deml
Soutěží se na dvou typech povrchu: na strništi a na travnaté ploše. Závod je kombinací zemědělské dovednosti, práce s technikou, geometrické přesnosti a prý také „uměleckého dojmu“.
Autor: Ondřej Deml
Pár dní před startem mistrovství světa za oceánem působí trochu nepatřičně pohled na vítěze v kategorii Fotbal. Cenu Nadace fotbalových internacionálů získal Jan Tauber, který pracuje pro FAČR za fotografii Trenérské Waterloo. Ta připomíná neslavný konec trenéra Ivana Haška a jeho asistentů Davida Köstla s Jaroslavem Veselým.
Autor: Jan Tauber
Klub sportovních novinářů každoročně vyhlašuje také nejlepší fotografie autorů do 23 let. V letošním roce si vítěznou trofej odnesla volná fotografka Léa Decroix za sérii Biatlonový svátek na Vysočině.
Autor: Léa Decroix
Do soutěže, která představuje díla členů KSN za rok 2025, se přihlásilo rekordních 61 fotografů, kteří poslali celkem 640 fotografií. Do kategorie U23, kde triumfovala 18letá Léa Decroix, se zapsalo jedenáct účastníků.
Autor: Léa Decroix
Nejvíce fotografií bylo zasláno do kategorie Individuální sporty, celkem 255. Druhé místo získal Roman Vondrouš za snímek Jezdkyně Lenka Neprašová na koni Mazinga.
Autor: Roman Vondrouš
Na slavnostní vyhlášení letos nenavazuje souborná výstava. Ucelený soubor oceněných fotografií je na stránkách Klubu sportovních novinářů www.ksn.cz.
Autor: Zuzana Jarolímková
Série Bronz českých hokejistek na dosah autorky Zuzany Jarolímkové z iROZHLAS.cz obsadila druhé místo v kategorii Kolektivní sporty.
Autor: Zuzana Jarolímková
Volná fotografka Kateřina Pavlíčková obsadila se sérií Mistrovství světa v basketbalu žen U19 v kategorii Kolektivní sporty třetí místo.
Autor: Kateřina Pavlíčková
Snímek Lukáše Chuma nazvaný Napojení obsadil třetí místo v kategorii Portrét.
Autor: Lukáš Chum
Volný fotograf Lukáš Chum uspěl i v kategorii Motorismus, kde získal druhé místo za snímek Věrní fanoušci.
Autor: Lukáš Chum
Dalibor Kocur obsadil třetí místo v kategorii mladých fotografů.
Autor: Dalibor Kocur
Oceněná série má název Nebezpečná. Série fotografií s biatlonistkou.
Autor: Dalibor Kocur