Je možné určit nejlepšího pilota formule 1 všech dob? Právě o to se pokusil britský deník Telegraph, který vytvořil vlastní žebříček největších legend F1 napříč generacemi. Redakce při sestavování pořadí vycházela nejen z počtu titulů, vítězství nebo pole positions, ale zohlednila také úspěšnost jezdců, délku kariéry i dobu, ve které závodili. Výsledkem je pořadí dvaceti nejlepších pilotů historie od éry Juana Manuela Fangia až po současné hvězdy v čele s Maxem Verstappenem nebo Lewisem Hamiltonem. Podívejte se, jak celé srovnání dopadlo.
Na dvacátém místě se umístil Graham Hill, dvojnásobný mistr světa z let 1962 a 1968. Britský pilot patřil mezi nejvýraznější osobnosti své éry a proslul především pěti triumfy v Monaku, díky nimž získal přezdívku „Mr. Monaco“. Hill zaujal také mimořádnou dlouhověkostí. Ve formuli 1 odjel během 18 sezon téměř 180 Velkých cen a dlouhá léta držel rekord nejzkušenějšího pilota historie.
Hned před svým otcem skončil v žebříčku Damon Hill, mistr světa z roku 1996. Brit vstoupil do formule 1 poměrně pozdě, debutoval až ve 31 letech v nekonkurenceschopném Brabhamu, během několika sezon se ale vypracoval mezi hvězdy šampionátu. Největší úspěchy zažil ve Williamsu, kde během čtyř let vyhrál 21 Velkých cen a získal svůj jediný titul mistra světa. Rivalitu s Michaelem Schumacherem pak fanoušci považují za jednu z ikonických kapitol devadesátých let.
Na osmnáctém místě se objevil Nico Rosberg, mistr světa z roku 2016 a další syn šampiona formule 1, který dokázal navázat na úspěchy svého otce. Největší chvíle kariéry prožil v Mercedesu, kde sváděl intenzivní souboje s Lewisem Hamiltonem. Právě fakt, že se s Hamiltonem dokázal několik sezon měřit a nakonec ho porazit v boji o titul, považuje Telegraph za hlavní důvod jeho vysokého umístění. Rosberg sice těžil z dominantního Mercedesu, zároveň ale podle mnohých zůstává poněkud nedoceněným šampionem své generace.
Sedmnáctou příčku obsadil Nelson Piquet. Brazilský pilot získal tituly v letech 1981, 1983 a 1987, nejprve s Brabhamem a později i s Williamsem. Piquet sváděl ostré souboje s Nigelem Mansellem, a přestože měl Brit často navrch rychlostí, titul nakonec získal právě Brazilec. Telegraph ocenil především jeho schopnost prosadit se v mimořádně silné konkurenci přelomu 80. let.
Na šestnáctém místě skončil Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa z let 1998 a 1999. Fin během první části kariéry sledoval, jak jeho velký rival Michael Schumacher sbírá tituly s Benettonem, vše se ale změnilo s příchodem dominantního McLarenu navrženého Adrianem Neweym. Häkkinen okamžitě ukázal svůj talent a získal dva tituly v řadě. Telegraph připomíná, že šlo o mimořádně rychlého pilota nejen v kvalifikacích, ale i v samotných závodech. Dodnes je například připomínán jeho odvážný manévr proti Schumacherovi při Velké ceně Belgie v roce 2000.
Patnáctou příčku obsadil Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa a podle mnohých jeden z nejtalentovanějších jezdců moderní éry formule 1. Španěl získal tituly v letech 2005 a 2006, další triumfy mu ale několikrát těsně unikly. Přesto zůstává symbolem mimořádné konzistence a dlouhověkosti a i po čtyřicítce stále dokáže držet krok s mladší konkurencí.
Jediný pilot v žebříčku, který se nikdy nestal světovým šampionem. Stirling Moss je dodnes považován za nejlepšího pilota historie bez titulu mistra světa. V letech 1955 až 1958 skončil čtyřikrát po sobě druhý v celkovém pořadí, často za legendárním Juanem Manuelem Fangiem. Přesto si během kariéry připsal 16 vítězství z pouhých 51 startů, což znamená mimořádnou úspěšnost.
Třinácté místo obsadil Sebastian Vettel, který dominoval formuli 1 na začátku minulé dekády. Němec na sebe výrazně upozornil už v roce 2008, kdy senzačně vyhrál Velkou cenu Itálie v barvách Toro Rosso. Následovala zlatá éra s Red Bullem, během níž získal čtyři tituly v řadě. Vrcholem byla sezona 2013, kterou zakončil rekordní sérií devíti vítězství po sobě. Po změně pravidel v roce 2014 už ale Vettel nedokázal na svou dominanci plně navázat. Přesto zůstává jedním z nejúspěšnějších pilotů moderní historie tohoto sportu.
Další místo v žebříčku patří Jacku Brabhamovi, trojnásobnému mistru světa a jedné z nejvýraznějších postav historie formule 1. Australan získal první dva tituly s týmem Cooper v letech 1959 a 1960, kdy zazářil mimo jiné sérií pěti vítězství v řadě. Do dějin se ale zapsal především tím, že po odchodu z Cooperu založil vlastní stáj Brabham a dokázal s ní získat další mistrovský titul. Dodnes tak zůstává jediným pilotem, který vyhrál šampionát ve voze nesoucím jeho vlastní jméno.
Jedenáctým nejlepším pilotem F1 je podle Telegraphu Nigel Mansell. Britský jezdec patřil k nejvýraznějším osobnostem 80. a začátku 90. let, fanoušky si získal agresivním, odvážným stylem jízdy. Na titul mistra světa čekal dlouho, přestože měl na kontě řadu vítězství a blízko triumfu byl už v letech 1986 a 1987. Svého životního úspěchu se nakonec dočkal v sezoně 1992 s Williamsem, kdy vyhrál devět Velkých cen.
Desáté místo patří Albertu Ascarimu, jednomu z prvních dominantních šampionů formule 1. Ital získal tituly v letech 1952 a 1953 a jeho statistiky z tohoto období dodnes působí neuvěřitelně. S Ferrari vyhrál 11 z 15 závodů, do kterých nastoupil, a téměř bezchybně sbíral také pole positions i nejrychlejší kola. V sezoně 1952 dokonce získal všech sto procent dostupných bodů. Jeho kariéru však tragicky ukončila smrt při nehodě v Monze v pouhých 36 letech.
Devátou příčku Telegraph přidělil Nikimu Laudovi, trojnásobnému mistru světa a jedné z největších ikon formule 1. Rakouský pilot získal tituly s Ferrari i McLarenem a dodnes zůstává jediným jezdcem, kterému se to podařilo s oběma těmito legendárními týmy. Nejslavnější kapitolou jeho kariéry je ale sezona 1976. Lauda tehdy přežil děsivou nehodu na Nürburgringu, při níž utrpěl těžké popáleniny, přesto se po několika týdnech nečekaně vrátil do kokpitu a bojoval o titul až do posledního závodu.
Osmé místo obsadil Jackie Stewart, trojnásobný mistr světa a jedna z nejdominantnějších osobností přelomu 60. a 70. let. Britský pilot získal tituly v letech 1969, 1971 a 1973. Během své relativně krátké kariéry nasbíral 27 vítězství. Stewart vynikal mimořádnou převahou nad soupeři, když dva ze svých titulů získal s jedním z největších bodových náskoků historie. Kariéru ukončil už ve 33 letech po devíti sezonách, později se stal také jedním z nejvýraznějších hlasů za větší bezpečnost F1.
Mezi legendami formule 1 už má své místo i Max Verstappen. Čtyřnásobný mistr světa obsadil v žebříčku sedmou příčku především díky dominantním sezonám posledních let, během nichž přepisoval rekordy a často nechával konkurenci daleko za sebou. Telegraph ale vyzdvihl také Verstappenovu schopnost dostat maximum i z problematického vozu, což ho podle britského deníku spojuje s legendami typu Michaela Schumachera nebo Ayrtona Senny.
Jen těsně za nejlepší pěticí skončil Alain Prost. Francouz si vysloužil přezdívku „Profesor“ díky mimořádně preciznímu stylu jízdy a schopnosti takticky zvládat celé závody i sezony. Nejvíce je jeho kariéra spojována s legendární rivalitou s Ayrtonem Sennou, kterou mnozí dodnes považují za jeden z největších soubojů F1. Prost ale nebyl jen Sennovým soupeřem. V průběhu devíti sezon vyhrál čtyři tituly a více než padesát Velkých cen.
Právě Ayrton Senna otevírá nejlepší pětku žebříčku. Brazilský jezdec, pro mnohé nejcharismatičtější a nejrychlejší pilot formule 1, byl proslulý především neuvěřitelnými kvalifikačními výkony, když pole position získal ve více než 40 procentech závodů své kariéry, což zůstává dodnes výjimečným rekordem. Jeho legendární kolo v Monaku 1988 je často označováno za jeden z nejlepších výkonů v dějinách motorsportu. Více než třicet let po tragické smrti v Imole zůstává Senna ikonou sportu.
Jen těsně pod stupni vítězů skončil Jim Clark, jedna z největších legend 60. let. Skotský pilot získal dva tituly mistra světa, jeho statistiky ale dodnes patří k nejpůsobivějším v historii F1. Clark vyhrál téměř 35 procent závodů, do kterých nastoupil, a téměř v polovině startů získal pole position. Dodnes navíc drží rekord v počtu takzvaných grand slamů, kdy jezdec získá pole position, vyhraje závod a zajede nejrychlejší kolo. Jeho mimořádnou kariéru tragicky ukončila smrt při závodě formule 2 v Hockenheimu v roce 1968.
Pomyslný bronz patří Lewisi Hamiltonovi, nejúspěšnějšímu pilotovi moderní historie formule 1. Britský jezdec získal sedm titulů mistra světa, vyhrál rekordních 105 Velkých cen a stejně dominantní byl i v kvalifikacích, kde nasbíral 104 pole positions. Telegraph vyzdvihl především jeho mimořádný vstup do F1. Hamilton totiž už v debutové sezoně bojoval o titul proti týmovému kolegovi Fernandu Alonsovi a šampionát mu unikl jen o jediný bod. O rok později už se mistrem světa stal.
Na druhém místě skončil Michael Schumacher, sedminásobný mistr světa a muž, který na přelomu tisíciletí naprosto změnil formuli 1. Německý pilot nejprve získal dva tituly s Benettonem, skutečnou legendou se ale stal až po příchodu do Ferrari. Když se Schumacher připojil k italské stáji v roce 1996, Ferrari vyhrálo v předchozí sezoně jediný závod. O několik let později už společně slavili pět titulů mistrů světa v řadě a vytvořili jedno z nejdominantnějších období motorsportu.
Za nejlepšího pilota formule 1 označil Telegraph Juana Manuela Fangia. Argentinská legenda získala v 50. letech pět titulů mistra světa během pouhých osmi sezon a dodnes drží statistiky, kterým se moderní éra jen těžko přibližuje. Fangio vyhrál téměř polovinu závodů, do kterých nastoupil, a více než v polovině startů získal pole position. Mimořádný je i fakt, že své tituly vybojoval se čtyřmi různými týmy a většinu kariéry závodil už po čtyřicítce, v době, kdy byla F1 výrazně nebezpečnější než dnes. Právě kombinace dominance, univerzálnosti a úspěchů napříč různými vozy podle britského deníku dělá z Fangia největší legendu tohoto sportu.
