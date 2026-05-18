Tým Real Sireti vedl v zápase 4:1 a měl duel pod kontrolou. Jenže pak přišla situace, která se jen tak nevidí. Jeden z hráčů domácího týmu zůstal po souboji ležet na trávníku a brankář se vydal zjistit, jak na tom spoluhráč je.
Právě v tu chvíli ale letěl míč zpět směrem k brance. Zasáhl zraněného fotbalistu ležícího na zemi, změnil směr a vysokým obloukem přeletěl bezmocného gólmana. Ten už se nestihl vrátit a balon skončil v síti.
Rozhodčí bizarní branku uznali. V zápise byla uvedena jako vlastní gól v 75. minutě a připsána Mirceovi Rebejovi. Právě on se snažil míč původně odkopnout pryč z nebezpečného prostoru, místo toho ale nešťastně trefil ležícího spoluhráče.
Výsledek však kuriózní moment nijak neovlivnil. Oguz díky němu pouze snížil, Real Sireti později přidal ještě jednu branku, zvítězil 5:2 a postoupil do semifinále.