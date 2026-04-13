Nejkrásnější tajemství! Tenista s partnerkou odhalili narození dcery

  15:05
Australský tenista Bernard Tomic oznámil velkou novinku. Někdejší enfant terrible světového tenisu se stal otcem. S partnerkou, influencerkou Keely Hannahovou, přivítal na svět dceru, přičemž těhotenství před veřejností dlouhé měsíce tajili.
Australský tenista Bernard Tomic a jeho partnerka Keely Hannahová | foto: Instagram/@keelyhannahh

Právě Hannahová zveřejnila na sociálních sítích první zprávu o narození miminka. Pár si soukromí střežil natolik pečlivě, že novinku odhalil až ve chvíli, kdy byla jejich dcera na světě. Holčička dostala jméno Astara Aurelia Tomicová a narodila se 5. dubna.

„To nejkrásnější tajemství, které jsme kdy uchovali,“ napsala Hannahová k fotografiím na Instagramu.

Vztah Tomice a Hannahové je přitom už delší dobu pod drobnohledem médií. Jejich romance začala v roce 2022, krátce po tenistově rozchodu s influencerkou Vanessou Sierrou. Právě tehdy Hannahová zveřejnila jejich intimně laděné snímky a vzbudila značnou pozornost.

Do titulků se pár znovu dostal v květnu 2024 během turnaje Little Rock Open v Arkansasu. Tomic tehdy skrečoval zápas uprostřed hry po hádce s Hannahovou, která seděla v hledišti.

Nešlo navíc o první kontroverzi, která se jménem australského tenisty souvisela. Dnes třiatřicetiletý Tomic si během kariéry vybudoval pověst bouřliváka, a to kvůli slovním výpadům směrem k soupeřům i organizátorům turnajů i nesportovnímu chování.

Pojď hrát místo mě, křičela tenistka na diváka. Pak senzačně otočila zápas

Během Wimbledonu v roce 2017 například po porážce prohlásil, že se na kurtu nudil, a podle zahraničních médií připustil i to, že si vyžádal přestávku na ošetření, aniž by byl skutečně zraněný. O dva roky později na stejném grandslamu dostal pokutu za to, že podle pořadatelů záměrně neodehrál zápas v profesionálním standardu.

Jeho kariérním maximem bylo 17. místo ve světovém žebříčku. V posledních letech se ale propadl na konec druhé stovky a letos se pokouší o návrat mezi elitu.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Co čeká Češky v WNBA: úspěšný klub, boj o místo a doba obřího růstu příjmů

Emma Čechová střílí v zápase s Čínou.

V uplynulém ročníku nejlepší ženské basketbalové ligy WNBA chodilo na zápasy Minnesota Lynx průměrně zhruba deset tisíc fanoušků. Sledovali, jak tým vyhrává základní část a poté končí v semifinále...

13. dubna 2026  15:30

Rusové a Bělorusové budou plavat pod svou vlajkou, může jim hrát i hymna

Aktualizujeme
Česká plavkyně Daryna Nabojčenko (třetí odspodu) skáče do bazénu společně se...

Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou, v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Jejich plnohodnotný návrat schválila mezinárodní federace World Aquatics,...

13. dubna 2026  15:14

Nejkrásnější tajemství! Tenista s partnerkou odhalili narození dcery

Australský tenista Bernard Tomic a jeho partnerka Keely Hannahová

Australský tenista Bernard Tomic oznámil velkou novinku. Někdejší enfant terrible světového tenisu se stal otcem. S partnerkou, influencerkou Keely Hannahovou, přivítal na svět dceru, přičemž...

13. dubna 2026  15:05

Ranní vstávání bolí, Krpálka ale žene vidina LA. Ty jsi tu pořád? žasnou soupeři

Lukáš Krpálek na tiskové konferenci judistů před odjezdem na mistrovství Evropy.

Na tiskové konferenci před odjezdem na mistrovství Evropy do Tbilisi dostal otázku, jestli si pamatuje na svůj vůbec první kontinentální šampionát v roce 2010. Judista Lukáš Krpálek nezaváhal:...

13. dubna 2026  14:50

Z Nymburka do Euroligy, díl druhý. Dubaj před bojem o postup angažovala Sekuliče

Slovinský trenér Aleksander Sekulič

Bývalý trenér nymburských basketbalistů Aleksander Sekulič povede Dubaj BC, tým Euroligy a lídra Jadranské ligy. Slovinec nahradí na lavičce svého odvolaného krajana Juricu Golemace.

13. dubna 2026  14:39

El Nordico ve čtvrtfinále nebude. Sluneta ale může Válečníky poslat do předkola

Jan Štěrba (u míče) z Děčína útočí v zápase s Opavou kolem Jakuba Slavíka.

Na šťavnaté derby mezi arcirivaly Ústím a Děčínem ve čtvrtfinále basketbalové ligy letos nedojde. Válečníci v klíčovém zápase padli doma s Opavou 70:78, po dlouhodobé části už nemohou skončit lépe...

13. dubna 2026  14:38

Jakmile jde do tuhého, selžeme. Detroit završil desetiletou mizérii, skončí legenda?

Hokejisté Detroitu se loučí s fanoušky po domácí porážce s New Jersey.

Zase to má nahnuté. V Detroitu nikoliv poprvé, ale dost možná naposledy. Ustojí generální manažer Steve Yzerman další zpackaný závěr základní části? Tradiční tým z hokejového města vynechá play off....

13. dubna 2026  14:26

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Pavel Hapal na svém prvním tréninku coby nový kouč Sigmy.

Z kanceláře se vrací na ligovou střídačku. Pavel Hapal, generální sportovní manažer Sigmy Olomouc, nahradil ve funkci trenéra odvolaného Tomáše Janotku. Zatím jen dočasně. Předseda klubu Ondřej...

13. dubna 2026  13:58

Tajná oslava pro Maděrovou. Rodina olympioničky ji chystala dva měsíce

Tajná rodinná oslava pro olympijskou vítězku Zuzanu Majerovou

Snowboardistka Zuzana Maděrová má za sebou životní sezonu, kterou završila olympijským zlatem. Její nejbližší jí teď připravili velké překvapení: tajnou oslavu, kterou se jim podařilo držet pod...

13. dubna 2026  13:40

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

13. dubna 2026  13:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Olomoucký obránce Jakub Elbel.

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle...

13. dubna 2026  13:14

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš inkasuje gól z pokutového kopu od Jana...

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

