Nejkrásnější tajemství! Tenista s partnerkou odhalili narození dcery

Právě Hannahová zveřejnila na sociálních sítích první zprávu o narození miminka. Pár si soukromí střežil natolik pečlivě, že novinku odhalil až ve chvíli, kdy byla jejich dcera na světě. Holčička dostala jméno Astara Aurelia Tomicová a narodila se 5. dubna.
„To nejkrásnější tajemství, které jsme kdy uchovali,“ napsala Hannahová k fotografiím na Instagramu.
Vztah Tomice a Hannahové je přitom už delší dobu pod drobnohledem médií. Jejich romance začala v roce 2022, krátce po tenistově rozchodu s influencerkou Vanessou Sierrou. Právě tehdy Hannahová zveřejnila jejich intimně laděné snímky a vzbudila značnou pozornost.
Do titulků se pár znovu dostal v květnu 2024 během turnaje Little Rock Open v Arkansasu. Tomic tehdy skrečoval zápas uprostřed hry po hádce s Hannahovou, která seděla v hledišti.
Nešlo navíc o první kontroverzi, která se jménem australského tenisty souvisela. Dnes třiatřicetiletý Tomic si během kariéry vybudoval pověst bouřliváka, a to kvůli slovním výpadům směrem k soupeřům i organizátorům turnajů i nesportovnímu chování.
Během Wimbledonu v roce 2017 například po porážce prohlásil, že se na kurtu nudil, a podle zahraničních médií připustil i to, že si vyžádal přestávku na ošetření, aniž by byl skutečně zraněný. O dva roky později na stejném grandslamu dostal pokutu za to, že podle pořadatelů záměrně neodehrál zápas v profesionálním standardu.
Jeho kariérním maximem bylo 17. místo ve světovém žebříčku. V posledních letech se ale propadl na konec druhé stovky a letos se pokouší o návrat mezi elitu.