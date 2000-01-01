náhledy
Proslavily se jako vrcholové sportovkyně. Vyhrávají tituly, získávají olympijské medaile, překonávají světové rekordy. Jejich sláva a množství sledujících na sociálních sítích neunikla známým módním a sportovním značkám. Podívejte se na ženy, které jsou tváří reklamních kampaní po celém světě.
Autor: Instagram @alicasmd
Alica Schmidtová, Německo – Patří k nejsledovanějším atletkám světa a působí jako reklamní tvář módní značky Hugo Boss.
Autor: ČTK
Michelle Jennekeová, Austrálie – Díky popularitě na sociálních sítích se stala tváří reklam sportovní značky Reebok.
Autor: ČTK
Autor: Instagram
Liz Cambageová, Austrálie – Bývalá basketbalová hvězda WNBA se objevila v módních kampaních značky Savage X Fenty.
Autor: ČTK
Autor: Profimedia.cz
Sanne Weversová, Nizozemsko – Olympijská vítězka ve sportovní gymnastice spolupracuje s evropskou sportovní značkou Decathlon.
Autor: ČTK
Autor: Instagram/sannewevers.official
Daria Bilodidová, Ukrajina – Mistryně světa v judu se objevila i v plavkových a módních kampaních časopisu Sports Illustrated.
Autor: Profimedia.cz
Autor: Profimedia.cz
Mikaela Shiffrinová, USA – Nejúspěšnější lyžařka historie je dlouhodobou tváří italské potravinářské značky Barilla, kampaň fotila také pro Adidas.
Autor: AP
Autor: Adidas
Alix Klinemanová, USA – Olympijská vítězka v plážovém volejbalu se objevuje i v reklamních kampaních lifestylové značky Alo Yoga.
Autor: AP
Autor: Instagram/alixklineman
Sydney McLaughlinová-Levroneová, USA – Světová rekordmanka v běhu přes překážky spolupracuje jako ambasadorka se sportovní značkou New Balance.
Autor: Reuters
Autor: Instagram/sydneymclaughlin16
Eileen Guová, USA a Čína – Olympijská šampionka ve freestyle lyžování je jednou z mladých tváří módního domu Gucci.
Autor: AP
Autor: Instagram/https/eileengu
Paige Spiranacová, USA – Bývalá profesionální golfistka dnes spolupracuje s americkou značkou Stix Golf a věnuje se reklamě i influencerství.
Autor: Profimedia.cz
Autor: Profimedia.cz
Lindsey Vonnová, USA – Legendární lyžařka působí jako ambasadorka hodinářské značky Rolex.
Autor: AP
Autor: Reuters
Alex Morganová, USA – Ikona americké fotbalové reprezentace dlouhodobě spolupracuje se sportovní značkou Nike v globálních kampaních.
Autor: Reuters
Autor: Instagram/alexmorgan13
Naomi Ósakaová, Japonsko – Tenisová hvězda se kromě kurtů objevuje i v luxusních kampaních módního domu Louis Vuitton.
Autor: AP
Autor: AP