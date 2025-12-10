|
Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?
Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem
Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky
Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...
Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?
Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...
Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech
Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....
Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty
Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...
Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho
Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...
MS v šipkách 2026: program, kdy hrají Sedláček a Gawlas, kde sledovat v TV
Na přelomu roku se v Londýně tradičně koná světový šampionát v šipkách. Česko reprezentují Karel Sedláček a Adam Gawlas. Program mistrovství světa 2026, systém turnaje i další informace najdete v...
Nic nedaruje, ani kouč jí nechce čelit. Mně se ale hra líbila i z lavičky, hlásila Astierová
Na silný turecký Galatasaray vyrukovaly basketbalistky USK Praha s urputnou a agresivní obranou. Na soupeřky neustále dorážely a ušetřena nebyla ani bývalá kapitánka Teja Oblaková, které život na...
Stadion Panathinaikosu má sníženou kapacitu, Plzeň i tak čeká řecké peklo
Přestože Olympijský stadion v Aténách, kde hraje Panathinaikos své domácí pohárové zápasy, má kvůli rekonstrukci výrazně sníženou kapacitu, plzeňští fotbalisté mohou ve čtvrtečním duelu Evropské ligy...
Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze
Od našeho zpravodaje v Rumunsku Ten moment si pamatuje tak živě, že hned vypálí: „23. dubna. Jako by to bylo dneska!“ Nutno dodat, že má Bogdan Vatajelu, rumunský fotbalista a hlavně bývalý sparťan, den nato narozeniny. Svůj debut...
Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat
Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...
City ovládlo šlágr na Realu, Leverkusen remizoval, Arsenal dominoval
Posledních devět zápasů v roce 2025 nabídla ve středu fotbalová Liga mistrů. Ve šlágru šestého kola Manchester City zvítězil 2:1 na hřišti Realu Madrid, Patrick Schick odehrál první poločas za...
Lvi Praha na úvod volejbalové Ligy mistrů prohráli ve čtyřech setech s Perugií
Čeští šampioni Lvi Praha na úvod volejbalové Ligy mistrů prohráli ve skupině C 1:3 na půdě obhájce trofeje Perugie. V Itálii sice překvapivě získali první set 26:24, ale další sady ztratili 18:25,...
Nizozemské a francouzské házenkářky jsou ve světovém semifinále
Francouzské házenkářky ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rotterdamu porazily 31:26 Dánsko a dál mohou pomýšlet na obhajobu titulu. V semifinále jsou také Nizozemky, které si poradily 28:23 s...
Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli na úvod 1. kola evropských pohárů
Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli své úvodní zápasy 1. kola evropských pohárů. Karlovarsko v Poháru CEV porazilo Milon Atény na jejich palubovce 3:1 na sety, Liberec ve Vyzývacím poháru...
Největší výhra sezony. USK zdolal dosud neporažený Galatasaray stylem start-cíl
Basketbalistky ZVVZ USK Praha předvedly nejspolehlivější výkon v sezoně, do nadstavbové fáze Euroligy doma vstoupily vítězstvím 64:55 nad dosud neporaženým Galatasaray Istanbul. Až na krátký úsek v...