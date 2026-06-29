Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

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  12:20
Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026 | foto: Instagram/@wilson

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
61 fotografií
Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka navázala na svatební styl, který z ní před dvěma lety udělal jednu z nejvýraznějších módních tváří Wimbledonu.

Značka Wilson představila před začátkem londýnského grandslamu druhou edici modelu The Marta Dress. Jde o pokračování šatů, s nimiž Kosťuková zazářila ve Wimbledonu v roce 2024. Tehdy nastoupila ve zkrácené verzi svých svatebních šatů a způsobila senzaci. Model se okamžitě vyprodal a později se dostal i do Wimbledonského muzea.

Nová verze znovu vznikla ve spolupráci s hlavní návrhářkou Wilsonu Joelle Michaeloffovou a na jejím vzhledu se podílela i sama ukrajinská tenistka. „Všechno, co bylo v mých svatebních šatech, je i v těch tenisových, protože tak žiju svůj život na kurtu i mimo něj,“ řekla Kosťuková už dříve.

Původní model měl hluboký výstřih do V, otevřená záda a odnímatelnou vrstvu na knoflíky, která zároveň zachovávala funkčnost potřebnou pro hru. Verze pro rok 2026 koncept posouvá dál. Místo jednodílných šatů jde o komplet složený z několika částí, který doplňují výrazné krajkové detaily.

A už nyní je zřejmé, že i druhé Marta Dress míří za úspěchem. Wilson je uvedl 27. června a na stránkách značky jsou už vedené jako vyprodané. Fanoušci je na Instagramu označují za „nádherné“, „úžasné“ nebo „nejhezčí model vůbec“. Samotnou Kosťukovou, která do Wimbledonu naskočí v úterý zápasem proti Argentince Nadie Podoroské, pak nazývají „módní královnou kurtů“.

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026
61 fotografií

O tento neoficiální titul se ale může přetahovat s Naomi Ósakaovou. Také japonská tenistka je známá výrazným módním vkusem a modely, které často vyvolávají debatu. Pro Wimbledon si připravila elegantní bílé šaty s květinovými detaily, které se na stránkách Nike rovněž rychle vyprodaly.

Nadšené reakce sklidil i model Coco Gauffové, za nímž stojí spolupráce značek New Balance a Miu Miu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. TienTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Svrčina vs. Tien //www.idnes.cz/sport
Živě0:5
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Pegulaová vs. ViďmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Pegulaová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Muchová vs. ZacharovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 15:30
  • 1.13
  • -
  • 5.63
Stearnsová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
29. 6. 16:00
  • 3.09
  • -
  • 1.36
Siniaková vs. ČengTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Siniaková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.65
  • -
  • 2.24
Krejčíková vs. KlugmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Krejčíková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.07
  • -
  • 7.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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