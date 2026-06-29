Značka Wilson představila před začátkem londýnského grandslamu druhou edici modelu The Marta Dress. Jde o pokračování šatů, s nimiž Kosťuková zazářila ve Wimbledonu v roce 2024. Tehdy nastoupila ve zkrácené verzi svých svatebních šatů a způsobila senzaci. Model se okamžitě vyprodal a později se dostal i do Wimbledonského muzea.
Nová verze znovu vznikla ve spolupráci s hlavní návrhářkou Wilsonu Joelle Michaeloffovou a na jejím vzhledu se podílela i sama ukrajinská tenistka. „Všechno, co bylo v mých svatebních šatech, je i v těch tenisových, protože tak žiju svůj život na kurtu i mimo něj,“ řekla Kosťuková už dříve.
Původní model měl hluboký výstřih do V, otevřená záda a odnímatelnou vrstvu na knoflíky, která zároveň zachovávala funkčnost potřebnou pro hru. Verze pro rok 2026 koncept posouvá dál. Místo jednodílných šatů jde o komplet složený z několika částí, který doplňují výrazné krajkové detaily.
A už nyní je zřejmé, že i druhé Marta Dress míří za úspěchem. Wilson je uvedl 27. června a na stránkách značky jsou už vedené jako vyprodané. Fanoušci je na Instagramu označují za „nádherné“, „úžasné“ nebo „nejhezčí model vůbec“. Samotnou Kosťukovou, která do Wimbledonu naskočí v úterý zápasem proti Argentince Nadie Podoroské, pak nazývají „módní královnou kurtů“.
O tento neoficiální titul se ale může přetahovat s Naomi Ósakaovou. Také japonská tenistka je známá výrazným módním vkusem a modely, které často vyvolávají debatu. Pro Wimbledon si připravila elegantní bílé šaty s květinovými detaily, které se na stránkách Nike rovněž rychle vyprodaly.
Nadšené reakce sklidil i model Coco Gauffové, za nímž stojí spolupráce značek New Balance a Miu Miu.
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Ósakaová předvedla zdobené šaty na Wimbledon. Fanoušci je ihned vykoupili