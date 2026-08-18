Švédský fenomén si totiž den před finále dal k obědu indické jídlo. Konkrétně kuře tikka masala. A rozhodně to nebyla nejlepší volba před jedním z nejdůležitějších závodů sezony.
Duplantis se následně potýkal se střevními problémy a řešil, jak své tělo dát před večerním finále dohromady.
„Byla to ta nejhloupější věc, kterou jsem kdy udělal. Nemůžu pochopit, proč jsem si dal indické jídlo před závodem,“ přiznal s úsměvem po výkonu švédský atlet.
Problémům se snažil alespoň částečně vyhnout. Z omáčky si prý sundal pálivější část a snědl především kuře. Ani to ale nepomohlo. „Byl jsem celý den na záchodě. Myslel jsem si, že to nebude tak hrozné, ale nedopadlo to dobře,“ popsal šestadvacetiletý tyčkař.
Přesto své tělo i hlavu dokázal připravit na finále. Duplantis skočil 6,15 metru a získal čtvrté evropské zlato v řadě.
Na světový rekord tentokrát neútočil. Jeho maximum z března letošního roku činí 6,31 metru a po náročném dni chtěl být opatrnější. „Měl jsem před pár týdny menší problém, takže jsem chtěl být trochu opatrný,“ vysvětlil po závodě.