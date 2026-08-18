Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejhloupější věc, kterou jsem kdy udělal. Duplantis řešil před finále střevní potíže

Autor:
  17:20
Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání...

Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání světového rekordu i zisk zlaté medaile. | foto: Reuters

Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání...
Armand Duplantis ve finále mistrovství světa v Tokiu.
Zadumaný Armand Duplantis na Zlaté tretře.
Švédský tyčkař Armand Duplantis na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu
9 fotografií
Armand Duplantis má za sebou další zlatý šampionát. Na mistrovství Evropy v Birminghamu ovládl skok o tyči a počtvrté v řadě se stal evropským šampionem. Ještě krátce před finále ale nebylo vůbec jisté, jestli do závodu vůbec nastoupí. Světovou hvězdu totiž pořádně potrápily žaludeční problémy, za které si podle vlastních slov mohl sám.

Švédský fenomén si totiž den před finále dal k obědu indické jídlo. Konkrétně kuře tikka masala. A rozhodně to nebyla nejlepší volba před jedním z nejdůležitějších závodů sezony.

Duplantis se následně potýkal se střevními problémy a řešil, jak své tělo dát před večerním finále dohromady.

„Byla to ta nejhloupější věc, kterou jsem kdy udělal. Nemůžu pochopit, proč jsem si dal indické jídlo před závodem,“ přiznal s úsměvem po výkonu švédský atlet.

mondo_duplantis

European Champ! X4

17. srpna 2026 v 2:56, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 14:15
oblíbit odpovědět uložit

Problémům se snažil alespoň částečně vyhnout. Z omáčky si prý sundal pálivější část a snědl především kuře. Ani to ale nepomohlo. „Byl jsem celý den na záchodě. Myslel jsem si, že to nebude tak hrozné, ale nedopadlo to dobře,“ popsal šestadvacetiletý tyčkař.

Přesto své tělo i hlavu dokázal připravit na finále. Duplantis skočil 6,15 metru a získal čtvrté evropské zlato v řadě.

europeanathletics

Inevitable.

#EuropeanAthletics #OwnYourMoment #Birmingham2026

16. srpna 2026 v 23:56, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 14:15
oblíbit odpovědět uložit

Na světový rekord tentokrát neútočil. Jeho maximum z března letošního roku činí 6,31 metru a po náročném dni chtěl být opatrnější. „Měl jsem před pár týdny menší problém, takže jsem chtěl být trochu opatrný,“ vysvětlil po závodě.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kolín vs. Pardubice BHokej - - 18. 8. 2026:Kolín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.09
  • 8.50
  • 25.00
Třinec vs. ZvolenHokej - - 18. 8. 2026:Třinec vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.14
  • 7.00
  • 16.00
Karlovy Vary vs. SokolovHokej - - 18. 8. 2026:Karlovy Vary vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.23
  • 5.80
  • 9.00
Siniaková vs. KeysováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 18. 8. 2026:Siniaková vs. Keysová //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 0:2
  • 33.00
  • -
  • -
Slavia vs. TáborHokej - - 18. 8. 2026:Slavia vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.80
  • 3.80
  • 2.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok

Fotbal, hřiště, míč.

Roční zákaz fotbalu a pokutu 200 korun vyfasoval Dominik Paták hrající 6. fotbalovou ligu za TJ Sokol Rymice na Kroměřížsku. Provinit se měl tím, že slavil branku gesty spojenými s nacistickou...

18. srpna 2026  17:29

Nejhloupější věc, kterou jsem kdy udělal. Duplantis řešil před finále střevní potíže

Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání...

Armand Duplantis má za sebou další zlatý šampionát. Na mistrovství Evropy v Birminghamu ovládl skok o tyči a počtvrté v řadě se stal evropským šampionem. Ještě krátce před finále ale nebylo vůbec...

18. srpna 2026  17:20

Pro Patráka skončil přinejmenším podzim. Kapitán Pardubic si přetrhl zkřížený vaz

Jablonecký obránce Nemanja Tekijaški se snaží zastavit Vojtěcha Patráka z...

Kapitán pardubických fotbalistů Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl zkřížený vaz. Příští týden čeká šestadvacetiletého útočníka operace.

18. srpna 2026

Senegal přilákal slavné jméno. Tamní reprezentaci bude trénovat Vieira

Patrick Vieira, trenér fotbalistů Crystal Palace (vlevo) během utkání s...

Bývalý francouzský mistr světa a Evropy Patrick Vieira je novým trenérem fotbalistů Senegalu. Bez dalších podrobností to dnes oznámil národní svaz.

18. srpna 2026  16:49

Nepodepíšu, chci víc. Anaheim je znovu v koutě, nutné setrvání hvězdy odnesou jiní

Cutter Gauthier se raduje z gólu ve druhém utkání série s Edmontonem.

Už tak složité léto se stává ještě svízelnějším. Snad na žádné hokejové adrese v NHL nemají tolik starostí jako v Anaheimu, vinit ale mohou jen sami sebe. A to i v případě další komplikace, která se...

18. srpna 2026  16:21

Jandač je po operaci. Plzeňští hokejisté začnou sezonu bez hlavního trenéra

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Hokejisté Plzně se budou muset v úvodu sezony obejít bez zraněného trenéra Josefa Jandače, který v minulých dnech podstoupil druhou operaci Achillovy šlachy. Západočechy při absenci...

18. srpna 2026  16:17

Van der Vaart oznámil radostnou novinu. S partnerkou očekávají dalšího potomka

Rafael Van Der Vaart z Hamburku slaví svůj gól.

Bývalý nizozemský fotbalista má další důvod k radosti. Rafael van der Vaart se brzy stane potřetí otcem. Se svou partnerkou Estavanou Polmanovou oznámili, že se jejich rodina rozroste o dalšího...

18. srpna 2026  15:55

Zemřel veslař Vladek Lacina. Bronzovému olympijskému medailistovi bylo 77 let

Vladek Lacina coby veslař Blesku Praha.

Po dlouhé nemoci zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. Bylo mu 77 let. Český veslařský svaz o jeho úmrtí informoval na sociálních sítích.

18. srpna 2026  15:49

Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?

Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.

Tři změny verdiktu, všechny v utkání v Ostravě, kde Artis Brno prohrál 0:1. „Video, video. Doporučujeme přezkum,“ zvolá několikrát do sluchátka Pavel Ochotnický, jenž na zápas 4. kola fotbalové ligy...

18. srpna 2026  15:23,  aktualizováno  15:44

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Do amerického Cincinnati se sjedou ty nejlepší tenistky světa, od 13. do 23. srpna 2026 se zde totiž koná turnaj kategorie WTA 1000. V akci je i spoustu Češek, sledujte je v přímém přenosu.

18. srpna 2026  15:30

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Bejlek vs. Alexandrovová live na WTA Cincinnati 2026: kde sledovat, kurzy

Sára Bejlek na turnaji v Torontu.

Na Sáru Bejlek čeká ve 3. kole turnaje WTA v Cincinnati Jekatěrina Alexandrovová, kterou už letos jednou porazila. Podívejte se, jaká je favoritka a kde sledovat utkání živě.

18. srpna 2026  15:10

Jágr proti Pastrňákovi. Jaké další hvězdy nebudou chybět na Chárově rozlučce?

Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.

V jednom týmu Jaromír Jágr, proti němu David Pastrňák, k tomu i další osobnosti ze Slovenska a Bostonu. Ti všichni se představí v Trenčíně na páteční rozlučce s kariérou legendárního obránce Zdena...

18. srpna 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.