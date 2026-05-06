Obě hráčky se nyní připravují na druhý zápas turnaje v Římě. Když Paoliniová dorazila na tréninkový kurt, hned Sabalenkové popřála k narozeninám. Pak se obrátila k několika desítkám přítomných lidí a vyzvala je, aby se přidali. Společně pak světové jedničce zazpívali „Hodně štěstí, zdraví“.
Video zveřejnil Tennis Channel s popiskem: „Každý potřebuje kamarádku, jako je Jasmine Paoliniová.“ Fanoušci její gesto v komentářích ocenili.
Pro běloruskou tenistku byl uplynulý rok povedený nejen na kurtu, ale i v osobním životě. Kromě sportovních úspěchů se zasnoubila s brazilským podnikatelem Georgiosem Frangulisem. Do dalšího roku si přeje hlavně zdraví a klid.
„Doufám, že osmadvacítka bude zdravý a šťastný rok. Že přinese hodně radosti a úspěchů. Víc si nepřeju,“ řekla Sabalenková pro Tennis Channel.
|
Chtěla jsem to vzdát. Světová jednička popsala nejtěžší období svého života