Nejhlasitější blahopřání? Italská tenistka rozezpívala pro Sabalenkovou celý kurt

  16:02
Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková v pondělí oslavila 28. narozeniny. Běloruské hvězdě gratulovaly zástupy fanoušků i kolegů z okruhu. Nejhlasitější přání ale nejspíš přišlo od Jasmine Paoliniové. Italská tenistka totiž pro ni během tréninku rozezpívala celý kurt.
Světová jednička Aryna Sabalenková | foto: Mike FreyAP

Obě hráčky se nyní připravují na druhý zápas turnaje v Římě. Když Paoliniová dorazila na tréninkový kurt, hned Sabalenkové popřála k narozeninám. Pak se obrátila k několika desítkám přítomných lidí a vyzvala je, aby se přidali. Společně pak světové jedničce zazpívali „Hodně štěstí, zdraví“.

Video zveřejnil Tennis Channel s popiskem: „Každý potřebuje kamarádku, jako je Jasmine Paoliniová.“ Fanoušci její gesto v komentářích ocenili.

Everyone needs a friend like @jasmine_paolini

Happy birthday to the World No. 1

#IBI26

5. května 2026 v 19:12, příspěvek archivován: 6. května 2026 v 13:06
Pro běloruskou tenistku byl uplynulý rok povedený nejen na kurtu, ale i v osobním životě. Kromě sportovních úspěchů se zasnoubila s brazilským podnikatelem Georgiosem Frangulisem. Do dalšího roku si přeje hlavně zdraví a klid.

„Doufám, že osmadvacítka bude zdravý a šťastný rok. Že přinese hodně radosti a úspěchů. Víc si nepřeju,“ řekla Sabalenková pro Tennis Channel.

