Nejdřív káva, potom trénink. Pogačar před Paříž–Roubaix ukázal další talent

  16:03
Přípravy na nedělní závod Paříž–Roubaix vrcholí a hlavní favorité už v těchto dnech ladí formu přímo na dlážděných úsecích severní Francie. Tadej Pogačar, který patří k největším favoritům na vítězství, si však během jednoho z tréninků odskočil na krátkou pauzu a ukázal, že jeho talent nekončí jen na kole.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v silničním závodě na mistrovství světa ve Rwandě. | foto: Reuters

Slovinec vyrazil na trať společně se svými týmovými kolegy ze stáje UAE Team Emirates–XRG, aby si projeli klíčové pasáže legendární klasiky. Právě znalost jednotlivých sektorů často rozhoduje o výsledku, a Pogačar se snaží nic nepodcenit.

Během jedné z přestávek ale na chvíli sesedl z kola a zastavil u improvizovaného stánku u silnice. Místo rychlého doplnění energie však přišel nečekaný moment, kdy se Pogačar chopil přípravy kávy a podle videa, které se objevilo na sociálních sítích, si bez problémů poradil i s latte artem. Pro týmové kolegy i kolemjdoucí tak připravil nejen kávu, ale i menší show.

Záběry pobavily fanoušky a zároveň potvrdily, že slovinský fenomén neztrácí nadhled ani před jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Paříž–Roubaix totiž pravidelně prověřuje nejen fyzickou připravenost, ale i odolnost vůči pádům a smůle.

Pogačar se při své loňské premiéře musel smířit s druhým místem, když ho v rozhodující fázi přibrzdil pád a ztrátu na Mathieua van der Poela už nedokázal smazat. Nizozemec tehdy oslavil třetí triumf v řadě a letos bude útočit na vyrovnání rekordu Rogera De Vlaemincka a Toma Boonena.

Nejsložitější Tadejův úkol. Štybar o Pogačarovi i taktice na Pekle severu

Právě Van der Poel by měl být i letos jedním z hlavních Pogačarových soupeřů. Slovinec ale přijíždí ve skvělé formě a po triumfu na Milán–San Remo a Kolem Flander může myslet na další velký zápis do historie. Pokud by v Roubaix uspěl, zařadil by se do elitní skupiny jezdců, kteří dokázali vyhrát všech pět monumentů.

Nejdřív káva, potom trénink. Pogačar před Paříž–Roubaix ukázal další talent

