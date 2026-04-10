Nejdřív káva, potom trénink. Pogačar před Paříž–Roubaix ukázal další talent

Slovinec vyrazil na trať společně se svými týmovými kolegy ze stáje UAE Team Emirates–XRG, aby si projeli klíčové pasáže legendární klasiky. Právě znalost jednotlivých sektorů často rozhoduje o výsledku, a Pogačar se snaží nic nepodcenit.
Během jedné z přestávek ale na chvíli sesedl z kola a zastavil u improvizovaného stánku u silnice. Místo rychlého doplnění energie však přišel nečekaný moment, kdy se Pogačar chopil přípravy kávy a podle videa, které se objevilo na sociálních sítích, si bez problémů poradil i s latte artem. Pro týmové kolegy i kolemjdoucí tak připravil nejen kávu, ale i menší show.
Záběry pobavily fanoušky a zároveň potvrdily, že slovinský fenomén neztrácí nadhled ani před jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Paříž–Roubaix totiž pravidelně prověřuje nejen fyzickou připravenost, ale i odolnost vůči pádům a smůle.
Pogačar se při své loňské premiéře musel smířit s druhým místem, když ho v rozhodující fázi přibrzdil pád a ztrátu na Mathieua van der Poela už nedokázal smazat. Nizozemec tehdy oslavil třetí triumf v řadě a letos bude útočit na vyrovnání rekordu Rogera De Vlaemincka a Toma Boonena.
Právě Van der Poel by měl být i letos jedním z hlavních Pogačarových soupeřů. Slovinec ale přijíždí ve skvělé formě a po triumfu na Milán–San Remo a Kolem Flander může myslet na další velký zápis do historie. Pokud by v Roubaix uspěl, zařadil by se do elitní skupiny jezdců, kteří dokázali vyhrát všech pět monumentů.