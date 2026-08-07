Tien zdolal francouzského veterána po dvou hodinách ve třech setech 6:3, 0:6 a 6:3. Po utkání zůstal Monfils, který po této sezoně plánuje ukončit kariéru, u kurtu, rozdával podpisy a věnoval se fanouškům.
Mezi nimi se najednou objevila i nečekaná tvář. Do fronty na autogram se zařadil samotný Tien, který si splnil dětský sen: požádal soupeře, aby mu podepsal tenisový míček.
Mladý Američan totiž Monfilse dlouhá léta obdivuje. Už jako dítě sledoval nejen jeho zápasy, ale později i jeho tvorbu na YouTube a Twitchi, kde se Francouz věnuje tenisovému dění, rozhovorům i videohrám.
„Poprvé si na kurtu říkám o autogram,“ napsal Tien na Instagramu k fotografii podepsaného míčku.
Láskou k tenisu přitom žije odmalička. Už dříve vzpomínal, že jako dítě dostal v Indian Wells podepsaný míček od Novaka Djokoviče.
Tentokrát si chtěl odnést památku na hráče, kterého roky sledoval z pozice fanouška a nyní proti němu sám nastoupil. Usmívající se Monfils míček podepsal a oba tenisté se následně srdečně objali.
|
Kolik berou nejlépe placení tenisté? Vede Alcaraz, vysoko je i Serena Williamsová
Tien svým gestem dojal jak Monfilse, tak fanoušky. „Opravdu krásný moment,“ napsal jeden z komentujících na Instagramu. „Je to moc dojemné,“ píše se v další komentáři. „Nedivím se mu. Také by si došel pro autogram. Gaël je legenda,“ konstatoval další fanoušek.
Tien se v dalším kole utká s krajanem Tommym Paulem. Ve hře bude postup do osmifinále montrealského turnaje.