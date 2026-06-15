Nejdřív fotbal, potom odpadky. Japonští fanoušci po zápase opět uklízeli stadion

Jen pár minut po konci utkání bylo možné vidět příznivce japonské reprezentace, jak sbírají odpadky a ukládají je do velkých igelitových pytlů, které si na stadion přinesli už před zápasem.
Tato tradice přitom není ničím novým. Poprvé výrazněji zaujala během mistrovství světa v Rusku v roce 2018, kdy Japonci uklízeli stadion dokonce i po bolestivém vyřazení v osmifinále s Belgií. Pozornost tehdy vzbudili také samotní hráči, kteří po sobě zanechali dokonale uklizenou kabinu a ručně napsaný vzkaz s poděkováním v ruštině.
Stejný obrázek pak nabídl i světový šampionát v Kataru o čtyři roky později. Japonští fanoušci tehdy uklízeli tribuny po senzačních výhrách nad Německem a Španělskem, ale dokonce i po zápasech, ve kterých jejich reprezentace vůbec nenastoupila.
Podle odborníků nejde o organizovanou akci ani marketingový tah. Zvyk vychází z japonské kultury a výchovy. Děti se už od základní školy učí uklízet vlastní třídy i společné prostory a podobný přístup si následně přenášejí do běžného života.
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Nizozemsko - Japonsko 2:2, remízu přinesl kuriózní a šťastný gól Kamady v závěru
Japonci mají pro tuto filozofii i vlastní rčení „Tacu tori ato wo nigosazu“, které lze volně přeložit jako „opusť místo tak, jak jsi ho našel“. Volněji řečeno: vrať ho ve stejném nebo ještě lepším stavu.
Po remíze s Nizozemskem se jejich počínání opět stalo hitem sociálních sítí. Do úklidu se navíc symbolicky zapojil i quarterback týmu New York Giants Jameis Winston, který během turnaje spolupracuje s televizí FOX Sports.
Samotný zápas přitom nabídl dramatickou podívanou. Nizozemci dvakrát vedli, Japonci ale pokaždé našli odpověď. Cenný bod jim v 88. minutě zajistil Daiči Kamada, který stanovil konečný výsledek 2:2.