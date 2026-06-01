Nejde jen o tenis. Siniaková prozradila, co miluje na Roland Garros

Siniaková se na sociálních sítích podělila s fanoušky o sérii záběrů z Paříže. „Na Roland Garros miluji kromě tenisu to město,“ napsala k fotografiím, na nichž za slunečného počasí s úsměvem pózuje před Eiffelovou věží.
Česká tenistka letos na pařížské antuce útočí už na svůj čtvrtý titul v deblu. Na Roland Garros triumfovala v letech 2018, 2021 a 2024. Loni její cesta skončila ve čtvrtfinále, tentokrát má ale po boku Taylor Townsendové nakročeno k dalšímu výraznému výsledku.
V prvním kole česko-americký pár přehrál Chorvatky Petru Marčinkovou a Antonii Ružičovou jednoznačně 6:1, 6:0. Ve druhém zápase si Siniaková s Townsendovou poradily s Ivou Jovicovou a Emilianou Arangovou 6:2, 3:6, 6:2. V neděli pak vyřadily Makoto Ninomijovou s Nadijou Kičenokovou po výsledku 6:4, 6:2.
V úterním čtvrtfinále se rozjeté dvojici postaví do cesty za titulem Magali Kempenová a Andreja Klepačová.