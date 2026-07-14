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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...
KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?
Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...
Sinnerovi se před US Open vrátí rival. Alcaraz se přihlásil na turnaj v Cincinnati
Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněným zápěstím vrátit na kurty v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku...
ONLINE: Anglie - Argentina 0:0 po půli, v nervózním semifinále chybí šance i střely
Anglie, nebo Argentina? Finále po šedesáti letech, nebo šance na obhajobu? Druhé semifinále mistrovství světa zatím moc fotbalu nenabídlo, po prvním poločase je stav 0:0. Chybí šance i střely, zato...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Anglie hraje s Argentinou, světový tisk velebí Španěly
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
MŠK Žilina - Hajduk Split v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě
V odvetě předkola Evropské ligy 2026/27 přivítá MŠK Žilina na svém stadionu chorvatský Hajduk Split. Hraje se ve čtvrtek 16. července od 20:30, podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat zápas...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
11. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky
11. etapa Tour de France 2026 ve středu 15. července zavede peloton z Vichy do Nevers. Trasa o délce 161,3 kilometru je šitá na míru sprinterům a pouze časovky mají v tomto ročníku méně výškových...
Nečekaný vítěz! Sprinterské hvězdy přechytračil nástupem Waerenskjold
Celý den sprinterské týmy kontrolovaly únik, tolik očekávaný souboj nejrychlejších cyklistů v pelotonu ale nakonec ovládl překvapivým nástupem v posledních metrech Nor Sören Waerenskjold ze stáje...
Nepleťme si politiku a fotbal, vyzýval Scaloni. Viceprezidentka však budila vášně
Na stadionu v Atlantě ve středu večer obnoví jednu z nejslavnějších rivalit mezinárodního fotbalu. Mimo hřiště ji ještě umocňují politické spory, neboť Británie a Argentina v roce 1982 vedly válku o...
Oviedo a Osijek. Češi znají adresu pro zápas se Španěly i Chorvaty v Lize národů
Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Oviedu na stadionu s kapacitou kolem 30 000 diváků. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje...
Hokejové MS 2027 zahájí zápas pod širým nebem. Ve čtvrtek začne prodej vstupenek
Hokejový šampionát, který příští rok hostí Němci, už zná termín i místo svého prvního zápas. Turnaj odšpuntují výběry domácích a Švýcarska, hrát se bude 13. května pod širým nebem na fotbalovém...
komerční pozemek 2 054 m2
Chudenín - Liščí, okres Klatovy
3 852 277 Kč
12. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky
Ve čtvrtek 16. července se cyklisté v rámci 12. etapy Tour de France 2026 vydají na 179,1 kilometru dlouhou trasu ze slavného závodního okruhu Magny-Cours do Chalon-sur-Saône. Přestože se v závěru...
Anglie - Argentina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Semifinále MS 2026 přináší obnovení jedné z nejvášnivějších fotbalových rivalit na světě. Bitva Anglie - Argentina slibuje v americké Atlantě strhující podívanou. Zatímco Argentina útočí na obhajobu...