náhledy
Také před dvaceti lety sledovalo Česko své fotbalisty na mistrovství světa. Šlo tehdy o skutečně hvězdnou generaci. Ve výběru Karla Brücknera byli na mistrovství světa v Německu hráči z Juventusu, Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, Dortmundu či AC Milán. Přesto reprezentace skončila už ve skupině. Podívejte se, jak se její tehdejší opory změnily.
Autor: Profimedia.cz
Kapitánem českého týmu na mistrovství světa 2006 byl záložník Tomáš Galásek. Nejvýraznější klubové období prožil v Ajaxu Amsterdam, kde patřil mezi důležité hráče týmu. Nastupoval také za Baník Ostrava, Willem II, Norimberk nebo Mönchengladbach.
Autor: ČTK
Po kariéře se vydal trenérskou cestou. Působil mimo jiné jako asistent u české reprezentace. V roce 2025 převzal Baník Ostrava, u týmu ale skončil v únoru 2026.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
Jednou z největších osobností českého týmu byl Pavel Nedvěd. V době mistrovství světa už měl za sebou mimořádnou kariéru v Laziu i Juventusu a také Zlatý míč za rok 2003.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po konci hráčské kariéry zůstal ve fotbale jako funkcionář. Působil ve vedení Juventusu, krátce také v saúdskoarabském aš-Šababu. Dnes je generálním manažerem českých reprezentací.
Autor: iDNES.cz
Tomáš Rosický patřil ke klíčovým záložníkům Brücknerova výběru. V době šampionátu měl za sebou úspěšné roky v Borussii Dortmund a právě přestupoval do Arsenalu, kde později strávil deset sezon.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kariéru Rosický uzavřel v pražské Spartě, s níž spojil i další životní etapu. Od roku 2018 působí jako sportovní ředitel klubu a podílí se na jeho dlouhodobém sportovním směřování.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nejlepším střelcem v historii české reprezentace je útočník Jan Koller. Na klubové úrovni zazářil v Anderlechtu a především v Borussii Dortmund, s níž získal německý titul. Díky své produktivitě a dlouhé reprezentační kariéře se stal jednou z nejvýraznějších postav českého fotbalu své éry.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Po konci kariéry se 202 centimetrů vysoký fotbalista spíše stáhl z veřejného života a objevuje se čas od času na fotbalových a charitativních akcích.
Autor: Profimedia.cz
Brankářskou jedničkou českého týmu byl Petr Čech, který už tehdy patřil mezi nejvýraznější české hráče v zahraničí. Největší část kariéry spojil s Chelsea, s níž vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu i čtyři tituly v Premier League. Později chytal také za Arsenal.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po konci fotbalové kariéry se přesunul k lednímu hokeji, nastupuje jako brankář v nižších britských soutěžích. Sezonu 2025/2026 strávil ve druhé lize s týmem Haringey Huskies, kde prodloužil smlouvu na další rok.
Autor: L’Etape Czech Republic
Útok českého týmu táhl také Milan Baroš. Velkou pozornost na sebe strhl už na Euru 2004, kde se stal nejlepším střelcem turnaje. Klubově se nejvíce prosadil v Liverpoolu, s nímž vyhrál Ligu mistrů. Hrál také za Aston Villu, Lyon, Galatasaray nebo Baník Ostrava.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Profesionální kariéru Baroš ukončil v roce 2020 v Baníku, později ještě nastupoval za rodné Vigantice.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Zkušenostmi patřil Karel Poborský na mistrovství světa 2006 k nejvýraznějším jménům týmu. Během kariéry prošel Slavií, Manchesterem United, Benficou, Laziem, Spartou i Českými Budějovicemi. Šampionát v Německu byl jednou z jeho posledních reprezentačních kapitol. Jako první český fotbalista překonal hranici 100 reprezentačních zápasů.
Autor: ČTK
Po konci kariéry se pohyboval ve fotbalových strukturách a dnes se často objevuje jako expert a komentátor. V posledních letech se ve volném čase věnuje maratonskému běhu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Marek Jankulovski byl obránce, který velkou část kariéry strávil v Itálii. Hrál za Neapol, Udinese a především AC Milán, s nímž vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA i mistrovství světa klubů. Po návratu do Česka ještě oblékl dres Baníku Ostrava.
Autor: ČTK
Právě kolem ostravského klubu se pohybuje i po kariéře. Dříve byl sportovní ředitel, nyní plní funkci předsedy dozorčí rady.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Tomáš Ujfaluši patříl mezi opory české obrany. Během kariéry prošel Sigmou Olomouc, Hamburkem, Fiorentinou, Atlétikem Madrid, Galatasarayem a Spartou. S Atlétikem vyhrál Evropskou ligu, v Turecku slavil mistrovské tituly.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po konci aktivní kariéry se dál pohyboval ve fotbalovém prostředí. Působí jako fotbalový expert, komentátor a ambasador.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
David Rozehnal byl obránce, který si vybudoval výraznou zahraniční kariéru. Po odchodu ze Sigmy Olomouc hrál za Bruggy, Paris Saint-Germain, Newcastle, Lazio, Hamburk, Lille i Oostende. S Lille získal francouzský titul a domácí pohár.
Autor: ČTK
Po návratu do Česka žije spíše mimo veřejné fotbalové dění. Nastupuje však v nižší soutěži za TJ Sokol Kožušany.
Autor: Stanislav Heloňa, MAFRA