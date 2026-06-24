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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety? Messiho byste nepoznali
Mistrovství světa ve fotbale si už bez některých jmen skoro nelze představit. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Guillermo Ochoa jsou součástí turnaje tak dlouho, že na něm zažili...
Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů v zápase MS proti Mexiku?
Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.
ONLINE: Česko - Mexiko 0:3, třetí chyba, třetí gól. Fotbalisté na MS končí
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v posledním zápase ve skupině A na mistrovství světa skončili. Proti Mexiku na slavném Aztéckém stadionu potřebovali vyhrát, aby postoupili do vyřazovací fáze. Ve druhé půli však...
ONLINE: JAR - Jižní Korea 1:0, Jihoafričané konečně proměňují tlak, trefuje se Maseko
Jihokorejští fotbalisté potřebují bod, aby si pojistili druhé místo v „české“ skupině A. Na závěr hrají s Jihoafrickou republikou, zápas má výkop v 3.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v...
Maroko - Haiti 4:2, Afričané museli otáčet, do play off postupují ze druhého místa
Fotbalisté Maroka zvítězili v posledním utkání skupiny C mistrovství světa nad Haiti 4:2 a obsadili v tabulce druhé místo o skóre za Brazílií. Outsider při svém loučení s turnajem v první půli...