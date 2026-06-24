Nedvěd, Poborský či Koller. Jak dnes vypadají čeští reprezentanti z MS 2006?

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  8:30
Česká reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 2006 Tomáš Galásek v roce 2006 Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné... Pavel Nedvěd v průběhu utkání proti Itálii na mistrovství světa v červnu 2006. Nedvěd promluvil o kritice výkonů, únavě i pozitivních slovech trenéra Koubka Tomáš Rosický při utkání fotbalové baráže proti Norsku (12. listopadu 2005) Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický během tiskové konference před jarní... NEJVÍC GÓLŮ V JEDNOM UTKÁNÍ. Při zápase kvalifikace na MS 2006 proti Makedonii... Jan Koller (únor 2026) Petr Čech křičí na spoluhráče v průběhu utkání mistrovství světa proti Itálii v... Petr Čech odstartoval Dlouhou etapu L’Etape, pak sám sedl na kolo a vyjel na... PODĚKOVÁNÍ FANOUŠKŮM. Milan Baroš děkuje českým příznivcům.
Také před dvaceti lety sledovalo Česko své fotbalisty na mistrovství světa. Šlo tehdy o skutečně hvězdnou generaci. Ve výběru Karla Brücknera byli na mistrovství světa v Německu hráči z Juventusu, Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, Dortmundu či AC Milán. Přesto reprezentace skončila už ve skupině. Podívejte se, jak se její tehdejší opory změnily.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Quinn vs. KopřivaTenis - - 25. 6. 2026:Quinn vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
25. 6. 11:00
  • 1.61
  • -
  • 2.36
Mariaová vs. ValentováTenis - - 25. 6. 2026:Mariaová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
25. 6. 16:00
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Muchová vs. TausonováTenis - - 25. 6. 2026:Muchová vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
25. 6. 17:00
  • 1.44
  • -
  • 2.85
Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 20.70
  • 8.71
  • 1.15
Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 4.67
  • 4.34
  • 1.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

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