Oblečení týmu přezdívaného Diamonds se začalo řešit během nedělního utkání s Anglií. Australanky si šaty opakovaně stahovaly dolů, aby předešly nechtěnému odhalení kůže.
„Jakmile se hráčky pohnou, dresy se jim neustále vyhrnují,“ upozornil jeden z komentujících na síti X. Další namítal, že podobné potíže musí sportovkyně při hře rozptylovat. Jiný komentující si zase rýpl, že Australanky působí, že si vzaly jen tílka a spodní část dresů nechaly v šatně.
It’s the Aussie uniform fail that has netball fans in uproar and the Diamonds looking at making urgent alterations to their highly treasured gold dresses.— The Courier-Mail (@couriermail) July 27, 2026
Full story: https://t.co/zXFwl5H9Ii pic.twitter.com/H9qMBdrpu3
Samotné hráčky však odmítají, že by jim odvážný střih vadil nebo ovlivňoval jejich výkon.
„Jako netbalistka si šaty stahuji dolů prakticky neustále. Samozřejmě jsme si všimly komentářů ostatních, ale na hřišti jsme zvyklé, že se nám posouvají nahoru a dolů,“ uvedla devětadvacetiletá Sophie Garbinová.
„Naše dresy milujeme. Líbí se nám, co společnost Valour udělala se vzorem, látkou i celkovým provedením. Jsme opravdu hrdé, že je můžeme nosit,“ dodala.
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Na výsledku Australanek se případné nepohodlí rozhodně neprojevilo. Anglii porazily přesvědčivě 66:47 a právě Garbinová byla největší hvězdou utkání. Z 42 pokusů proměnila 41.