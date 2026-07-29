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Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Autor:
  13:11
Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu vyvolává rozpaky. | foto: Profimedia.cz

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...
Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...
Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...
Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...
5 fotografií
Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich krátké dresy, které se hráčkám při pohybu vyhrnují. Kritika nezůstala bez odezvy.

Oblečení týmu přezdívaného Diamonds se začalo řešit během nedělního utkání s Anglií. Australanky si šaty opakovaně stahovaly dolů, aby předešly nechtěnému odhalení kůže.

„Jakmile se hráčky pohnou, dresy se jim neustále vyhrnují,“ upozornil jeden z komentujících na síti X. Další namítal, že podobné potíže musí sportovkyně při hře rozptylovat. Jiný komentující si zase rýpl, že Australanky působí, že si vzaly jen tílka a spodní část dresů nechaly v šatně.

Samotné hráčky však odmítají, že by jim odvážný střih vadil nebo ovlivňoval jejich výkon.

„Jako netbalistka si šaty stahuji dolů prakticky neustále. Samozřejmě jsme si všimly komentářů ostatních, ale na hřišti jsme zvyklé, že se nám posouvají nahoru a dolů,“ uvedla devětadvacetiletá Sophie Garbinová.

„Naše dresy milujeme. Líbí se nám, co společnost Valour udělala se vzorem, látkou i celkovým provedením. Jsme opravdu hrdé, že je můžeme nosit,“ dodala.

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Na výsledku Australanek se případné nepohodlí rozhodně neprojevilo. Anglii porazily přesvědčivě 66:47 a právě Garbinová byla největší hvězdou utkání. Z 42 pokusů proměnila 41.

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