Nečekaný vetřelec v cílové rovince. Kvalifikaci týmového sprintu narušil pes

David Chuchma
  11:13aktualizováno  11:38
Kuriózní moment narušil středeční dopolední kvalifikaci týmového sprintu žen v běžeckém lyžování. Do cílové rovinky totiž vběhl pes, kterého pohotově zachytila i cílová kamera. Některé závodnice pobavil, jiné byly jeho přítomností zděšeny, myslely, že šlo o vlka.
Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v cíli klidně odchytili pořadatelé.

Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v cíli klidně odchytili pořadatelé. | foto: Profimedia.cz

Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...
Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...
Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...
Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...
6 fotografií

Podle stanice Eurosport šlo o křížence ovčáka, který se v oblasti pohybuje volně.

Finále týmových sprintů i s českou účastí. Klaebo jede o desáté zlato

Zvíře nejprve vběhlo do cílové rovinky a snažilo se následovat Chorvatku Hadžicovou, která bojovala s Diaz-Gonzalezovou z Argentiny. Sprinterky se mu sice dohnat nepovedlo, ale proběhlo cílovou páskou a pak závodnice zvědavě očichávalo.

Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...
Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...

Televizní přenos celý „spanilý běh“ psa detailně zdokumentoval. V cíli pak organizátoři zvíře klidně a bez komplikací odchytili. Dokonce vznikla i cílová fotografie.

„Bylo to roztomilé,“ prohlásila v cíli Švédka Jonna Sundlingová, která s Majou Dahlqvistovou kvalifikaci vyhrála. Její konkurentka Norka Astrid Oyre Slindová žertem dodala, že „pes je můj nejmenší problém, Švédka ten největší“.

Argentinka Diazová se ale zvířete zděsila, Řekyně Charalampidová si dokonce myslela, že na trať vběhl vlk.

Není to přitom první případ na letošních hrách.

Už minulý týden museli pořadatelé nahánět jiného, výrazně živějšího psa v areálu sjezdového lyžování, kde se jim ho delší dobu nedařilo dostat pod kontrolu.

11. února 2026 v 6:31
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Lawrence bude ještě lepší, věří kouč Slunety. K angažování Autreyho bylo blízko

Kimani Lawrence, posila ústeckých basketbalistů, střílí v utkání proti Brnu.

Hledání poslední americké posily pro ligový finiš se basketbalové Slunetě protáhlo na více než dva měsíce, ale zdá se, že trpělivost se vyplatila. Pivot Kimani Lawrence posbíral za první dva zápasy v...

18. února 2026  9:16

Co si asi říkali Kanaďané? Češi upachtili postup, hvězdy vedle trénovaly přesilovku

Směr čtvrtfinále! Češi si připsali povinné vítězství proti Dánsku.

Od našich zpravodajů v Itálii Vlažný. Nepřesvědčivý. Rozpačitý. Místy nekoukatelný, místy k povzdechnutí, rozhodně zarážející. Výkon českých hokejistů v osmifinále olympijského turnaje, které vyhráli s Dánskem 3:2, se z tribuny...

18. února 2026

