Podle stanice Eurosport šlo o křížence ovčáka, který se v oblasti pohybuje volně.
|
Finále týmových sprintů i s českou účastí. Klaebo jede o desáté zlato
Zvíře nejprve vběhlo do cílové rovinky a snažilo se následovat Chorvatku Hadžicovou, která bojovala s Diaz-Gonzalezovou z Argentiny. Sprinterky se mu sice dohnat nepovedlo, ale proběhlo cílovou páskou a pak závodnice zvědavě očichávalo.
Televizní přenos celý „spanilý běh“ psa detailně zdokumentoval. V cíli pak organizátoři zvíře klidně a bez komplikací odchytili. Dokonce vznikla i cílová fotografie.
„Bylo to roztomilé,“ prohlásila v cíli Švédka Jonna Sundlingová, která s Majou Dahlqvistovou kvalifikaci vyhrála. Její konkurentka Norka Astrid Oyre Slindová žertem dodala, že „pes je můj nejmenší problém, Švédka ten největší“.
Argentinka Diazová se ale zvířete zděsila, Řekyně Charalampidová si dokonce myslela, že na trať vběhl vlk.
Není to přitom první případ na letošních hrách.
Už minulý týden museli pořadatelé nahánět jiného, výrazně živějšího psa v areálu sjezdového lyžování, kde se jim ho delší dobu nedařilo dostat pod kontrolu.