Osmadvacetiletý Raum má k tetování dlouhodobě velmi blízko a jednotlivé motivy často spojuje s důležitými momenty své kariéry.
Tentokrát ale neusedl u tatéra Heinricha Liedera do křesla jako klient, sám vzal do ruky tetovací strojek. Výsledkem bylo malé symbolické tetování s nápisem „Why not“, které má i hráč zobrazený na svém koleni.
„Znám ho už opravdu dlouho. Na levém lýtku má věci od lidí, které tetoval, různé vzpomínky. Pořád mě nutil a říkal, že se jednou musím také zvěčnit. Tentokrát to vzniklo čistě z legrace,“ vysvětlil Raum pro magazín Bild.
Fotografie i video z celé akce se rozšířily po sociálních sítích a zaujaly fanoušky i tamní média.
Ta připomínají, že tetování pro obránce Lipska je mnohem víc než jen módní doplněk. Raum nelitoval ani toho, že jeho výtvor zůstane na tatérově kůži natrvalo.
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„Byl to zábavný vtípek. A ano, byl velmi spokojený, prý se mu to dobře zahojilo,“ řekl německý bek. „Prý zažil i tatéry, kteří to udělali hůře.“
Přesto se fanoušci nemusí bát, že by německá hvězda měnila fotbal za tetovací studio. Po dovolené se znovu soustředí na novou sezonu bundesligy.
„Mám znovu spoustu energie pracovat s týmem, hrát dobrý fotbal a dostat se do top formy. To je teď můj primární cíl,“ hlásil Raum.