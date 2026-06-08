Devětadvacetiletý německý tenista porazil ve finále Itala Flavia Cobolliho 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 a 6:1 a konečně se dočkal vytouženého titulu.
Bezprostředně po vítězství se na kurtu objevil jeho největší podporovatel. Nebyla to však Zverevova partnerka Sophia Thomallaová, která kvůli pracovním povinnostem finále nestihla a k oslavám se připojila až později. Hlavní pozornost si tentokrát získal jeho jezevčík Mishka.
Televizní kamery zachytily Zverevova psa, jak nadšeně běhá po kurtu a užívá si vítěznou atmosféru po boku svého páníčka. Později se nechal vzít do náruče a spolu s čerstvým šampionem zapózoval fotografům.
Radostné záběry s Mishkou v hlavní roli obletěly sociální sítě. Fanoušci je komentovali s nadšením a označovali je za „roztomilé“ nebo „sladké“.
Pařížský grandslam je přívětivým přístupem k domácím mazlíčkům známý. Vítězka ženské dvouhry Mirra Andrejevová slavila v sobotu titul v náručí s Lunou, psem své trenérky Conchity Martínezové.
Pes Aryny Sabalenkové se pak letos zapsal do dějin turnaje jako první čtyřnohý držitel akreditace. Kavalír king Charles španěl Ash měl jako oficiální VIP vlastní vstupní kartu a mohl se volně pohybovat po areálu.
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Nejroztomilejší VIP? Pes Sabalenkové se zapsal do historie Roland Garros