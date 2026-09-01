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Nečas ukázal svůj běžný den. Zahrál si se Štěpánkem a pochlubil se novou sbírkou

Autor:
  14:38
Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól. | foto: Gary A. VasquezReuters

Martin Nečas sleduje puk letící za Filipa Gustavssona.
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Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.
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„Dobré ráno, vítám vás na svém YouTube kanále, pojďte dál.“ Těmito slovy Martin Nečas odstartoval svůj vůbec první vlog. Útočník Colorado Avalanche se rozhodl ukázat fanouškům, jak vypadá jeho běžný den mimo sezonu. Zatímco jeho snoubenka Nikola Mertlová sdílí ze svého života videa pravidelně, Nečas se před kameru v tomto formátu postavil vůbec poprvé.

Zatímco Nečas byl na internetu spíše v ústraní, jeho přítelkyně Nykki své fanoušky pravidelně zásobuje videi ze svého života, recepty nebo nejrůznějšími střípky ze společného dne. Teď se role trochu obrátily a vlastní vlog si poprvé vyzkoušel i jeden z nejlepších hokejistů současnosti.

Video s názvem „Den v mém životě mimo sezonu“ zveřejnil před dvěma dny a fanouškům ukázal, že ani během volna rozhodně nezahálí. Jeho den začíná už v šest ráno a po posilovně následuje trénink na ledě. Během něj se potkal například s Tomášem Hertlem, se kterým si dokonce při jednom souboji dali hlavičku.

Po hokeji ale přišel na řadu další sport. Nečas si zahrál tenis s Radkem Štěpánkem, který mu pomáhal vylepšit forhend. „Musím říct, že jsem byl velice mile překvapen Marťasovým bekhendem, protože k tomu úderu nemám skoro co říct,“ chválil Štěpánek Nečase. Ten se ve volném čase přitom věnuje také golfu, padelu, nohejbalu nebo plážovému volejbalu.

Vlog ale nebyl jen o sportu. Nečas ukázal i domácí část svého dne. Večer společně s Nykki připravili večeři, hokejista se postaral o steaky na grilu a následně si ještě zahrál Counter-Strike.

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Na konci navíc prozradil jednu ze svých nových vášní. Začal sbírat hokejky legend, kterým se blíží konec kariéry. Ve sbírce už má například podpisy Alexandra Ovečkina, Sidneyho Crosbyho nebo Patricka Kanea.

A podle všeho nezůstane jen u jednoho videa. Nečas v závěru svého prvního vlogu naznačil, že má v hlavě spoustu dalších věcí, které by chtěl fanouškům ukázat.

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