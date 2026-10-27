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Nebudu nic předstírat. Monfils po rozvodu se Svitolinovou přiznal psychické potíže

Autor:
  11:45
Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open

Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open | foto: Reuters

Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
6 fotografií
Francouzský tenista Gaël Monfils prožívá náročné období. Po rozchodu s Elinou Svitolinovou se potýká s psychickými problémy, které se promítly i do jeho sportovní kariéry. Nyní otevřeně přiznal, jak těžce odloučení od ukrajinské tenistky nese.

Během živého vysílání na platformě Twitch Monfils prozradil, že se rozchod podepsal nejen na jeho psychice, ale i fyzické kondici. „Opravdu mě to hodně zasáhlo. Psychicky na tom nejsem dobře. Nebudu předstírat opak. Nedokážu trénovat tak, jak bych chtěl. Méně jím a všechno mi připadá horší,“ svěřil se.

Jeho přiznání přišlo jen několik dní poté, co se Svitolinové veřejně zastal před kritikou, která se na ni po oznámení rozchodu snesla na sociálních sítích. Ukrajinská tenistka ve svém prohlášení mimo jiné zmínila dopad války v rodné zemi na její psychiku.

Toto vysvětlení však řada fanoušků přijala s nepochopením a následovala vlna ostrých komentářů. Monfils útoky na její adresu označil v lepším případě za necitlivé, v horším za vyloženě „plné jedu“. Zároveň připomněl, že současná situace není snadná ani pro jednoho z nich.

Osobní problémy se promítly také do závěru Monfilsovy tenisové kariéry. Psychické vyčerpání mu stále více komplikovalo přípravu na poslední turnaje. Původně přitom plánoval skončit až po Masters v Paříži, nakonec se však s profesionálním tenisem rozloučil už na US Open, kde ve druhém kole podlehl Američanovi Learneru Tienovi.

„Už samotný nástup na kurt na sklonku kariéry je nesmírně těžký. Člověk prožívá emoce, na které není zvyklý,“ vysvětlil Monfils a přiznal, že vzhledem k událostem v osobním životě už nenašel sílu dál soutěžit na profesionální úrovni.

Musím najít cestu zpět sama k sobě. Svitolinová s Monfilsem se rozvádějí

Přestože se na francouzském turnaji nepředstaví jako hráč, o slavnostní rozloučení by přijít neměl. Pořadatelé pro něj připravují ceremoniál, který by se měl 3. listopadu v rámci turnaje uskutečnit.

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