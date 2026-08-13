„Navždy v mém srdci,“ napsal Menšík k sérii fotografií, které zachycují jejich společné roky. Na prvních snímcích je labradorský retriever ještě štěnětem a Menšík malým chlapcem. Poslední fotografie už ukazuje dospělého tenistu po boku jeho dlouholetého parťáka.
Pod příspěvkem se rychle objevila řada kondolencí a povzbudivých vzkazů. Ozvali se například Ital Flavio Cobolli, Peruánec Ignacio Buse nebo bývalý indický tenista Prakash Amritraj. „To je mi moc líto, brácho. Malý bude vždycky s tebou,“ vzkázal Menšíkovi Amritraj.
Smutnou zprávu český tenista zveřejnil jen den po vyřazení z turnaje v Montrealu. Ve čtvrtfinále nestačil na obhájce trofeje Bena Sheltona z USA, kterému podlehl 3:6, 1:6. Nyní jej čeká start na turnaji v Cincinnati.