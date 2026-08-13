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Navždy v mém srdci. Menšík přišel o milovaného psa, byl s ním od dětství

Autor:
  10:16
Jakub Menšík slaví výhru v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.

Jakub Menšík slaví výhru v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu. | foto: Christinne MuschiAP

Jakub Menšík se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Montrealu.
Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
Jakub Menšík argumentuje během utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
6 fotografií
Jakub Menšík prožívá smutné chvíle. Český tenista se po dlouhých letech rozloučil s milovaným psem, který byl součástí jeho rodiny už od dětství. Dojemnou vzpomínku sdílel na sociálních sítích.

„Navždy v mém srdci,“ napsal Menšík k sérii fotografií, které zachycují jejich společné roky. Na prvních snímcích je labradorský retriever ještě štěnětem a Menšík malým chlapcem. Poslední fotografie už ukazuje dospělého tenistu po boku jeho dlouholetého parťáka.

Pod příspěvkem se rychle objevila řada kondolencí a povzbudivých vzkazů. Ozvali se například Ital Flavio Cobolli, Peruánec Ignacio Buse nebo bývalý indický tenista Prakash Amritraj. „To je mi moc líto, brácho. Malý bude vždycky s tebou,“ vzkázal Menšíkovi Amritraj.

Smutnou zprávu český tenista zveřejnil jen den po vyřazení z turnaje v Montrealu. Ve čtvrtfinále nestačil na obhájce trofeje Bena Sheltona z USA, kterému podlehl 3:6, 1:6. Nyní jej čeká start na turnaji v Cincinnati.

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