Navždy můj Valentýn. Shiffrinová ukázala fanouškům soukromé chvíle s Kildem

Americká hvězda se na sociálních sítích pochlubila několika momenty ze života po olympiádě. V jednom záběru s Kildem tančí v kuchyni a připravují lívance, v dalším už se znovu soustředí na trénink před závěrečnou částí sezony.
„Čas s mým věčným Valentýnem, regenerace, dobré jídlo, trénink… Co víc si může dívka přát před posledními týdny závodní sezony?“ napsala k příspěvku.
Shiffrinová tak předvedla, že si po náročném období dokáže užít i obyčejné chvíle. Svůj nadhled pak potvrdila reakcí na komentář, který se objevil na síti Threads. Jeden ze sledujících jí doporučil, aby si její „věčný Valentýn“ při vaření oblékl tričko, prý z bezpečnostních důvodů.
„Ne, jsme v pohodě, díky,“ odpověděla stručně a s úsměvem.
Pro třicetiletou Američanku má letošní zlato mimořádnou hodnotu. Ukončila jím osmileté čekání na olympijskou medaili a zároveň napravila zklamání z her v Pekingu, odkud se vracela bez cenného kovu.
V Cortině d’Ampezzo navíc nezačala ideálně. V týmové kombinaci skončila čtvrtá, v obřím slalomu až jedenáctá. Vrchol si ale schovala na slalom, kde předvedla dominantní jízdu a porazila i úřadující mistryni světa Camille Rastovou.
Kilde tentokrát mohl být pouze v roli diváka. Držitel stříbra a bronzu z her v Pekingu se stále zotavuje z vážného zranění ramene, které utrpěl v lednu 2024. Ani opakované operace mu neumožnily návrat včas před olympiádou.