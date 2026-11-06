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Konec jedné velké reprezentační éry vyvolal mezi fotbalovými osobnostmi řadu emocí. Cristianu Ronaldovi vzdali hold bývalí spoluhráči, současné hvězdy i slavné kluby. Nechyběla slova obdivu, vděku ani připomínky jeho výjimečného odkazu.
Autor: Instagram/@livescore
Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, poděkoval svému dětskému idolu za inspiraci. „Bylo mi ctí zažít s tebou v našem týmu skvělé chvíle,“ napsal portugalský záložník.
Autor: Instagram/@433
Pepe, bývalý Ronaldův spoluhráč z portugalské reprezentace či Realu Madrid, vyzdvihl: „Bylo to víc než fotbal. Děkuji za všechno, Crisi.“
Autor: Instagram/@433
Brazilská hvězda Neymar se příliš nerozepisovala. Pod Ronaldův příspěvek napsala jediné slovo: „Legenda.“
Autor: Instagram/@433
Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior poslal Ronaldovi stručný vzkaz. „Navždy číslo jedna,“ napsal brazilský reprezentant.
Autor: Instagram/@433
Manchester Uniter, ve kterém Ronaldo působil ve dvou obdobích, napsal: „Gratulujeme k neuvěřitelné reprezentační kariéře.“
Autor: Instagram/@433
Diogo Dalot, fotbalista Manchesteru United a portugalské reprezentace, mu poslal poděkování: „Jsem na tebe hrdý! Děkuji.“
Autor: Instagram/@433
„Národ ti bude navždy vděčný,“ uvedl Sporting CP, ve kterém Ronaldo zahájil profesionální kariéru.
Autor: Instagram/@433
Belgický brankář a bývalý Ronaldův spoluhráč z Realu Madrid Thibaut Courtois zvolil jednoduchou reakci. Do komentářů připojil dva emotikony tleskajících rukou.
Autor: Instagram/@433
Sergio Ramos se s Ronaldem rozloučil v přátelském duchu. „Tak co, to už je ono? Jejejeje. Jsi obrovský borec!“ napsal bývalý spoluhráč z Realu. Zároveň mu popřál, aby si užíval i další životní chvíle mimo fotbal.
Autor: AP
Juventus, za který Ronaldo nastupoval v letech 2018 až 2021, reagoval dvěma emotikony. K příspěvku přidal plačící obličej a červené srdce.
Autor: Instagram/@433
Bývalý anglický obránce Rio Ferdinand reagoval slovy: „Bylo to jako film, brácho.“ S Ronaldem se potkal v Manchesteru United a jeho kariéru sledoval z bezprostřední blízkosti.
Autor: Instagram/@433
Bernardo Silva, portugalský záložník Manchesteru City, zveřejnil společnou fotografii s loučící se ikonou. „Bylo pro mě bezpochyby velkou ctí a potěšením hrát tolik let po tvém boku. Jsi inspirací pro nás všechny. Moc ti za všechno děkuji,“ napsal Silva.
Autor: Instagram/@bernardocarvalhosilva
Ani marocký reprezentant Achraf Hakimi nezapomněl na jednu z největších osobností fotbalové historie. „Děkuji za všechno, Cristiano. Legenda, která navždy zůstane v historii fotbalu,“ vzkázal.
Autor: Instagram/@achrafhakimi
Také anglická Premier League se připojila ke gratulantům. „Měli jsme tu čest sdílet fotbalovou scénu s legendou tohoto sportu. Gratulujeme k historické reprezentační kariéře,“ stojí na oficiálních účtech nejlepší fotbalové soutěže světa.
Autor: Instagram/@premierleague
„Když se ohlédnu a vzpomenu si na všechno, co jsme spolu v reprezentaci prožili, dojímá mě to,“ napsal portugalský brankář Beto. Ronalda označil za mnohem víc než spoluhráče a poděkoval mu za společné vzpomínky, slova podpory i víru ve velké sny. „Fotbal nám dal tento příběh, ale respekt a přátelství zůstanou navždy,“ dodal.
Autor: Instagram/@betopimparell
Prezident FIFA Gianni Infantino připomněl, že jen málokterý fotbalista dokázal zasáhnout srdce fanoušků po celém světě tak jako Ronaldo. „Jeho kariéru definoval mimořádný talent, neúnavné odhodlání a neutuchající touha posouvat hranice možného,“ napsal. Vyzdvihl také jeho rekordy a schopnost inspirovat celé generace. „Děkujeme, Cristiano, za vášeň, nezapomenutelné okamžiky a obrovský přínos našemu sportu,“ uzavřel.
Autor: Instagram/@gianni_infantino
Bývalý Ronaldův spoluhráč z Manchesteru United i portugalské reprezentace Nani věnoval svému kamarádovi dlouhý vzkaz. „Gratuluji, brácho, k tak nádherné cestě!“ začal svůj dopis. Připomněl, že Ronaldo inspiroval Portugalce a pomohl jim uvěřit, že mohou být nejlepší na světě. „Pro mě jsi nejlepší hráč všech dob,“ napsal Nani. Zavzpomínal také na společné chvíle na hřišti i mimo něj a poděkoval mu za všechno, co pro Portugalsko udělal. „To, co jsi dokázal, nebude nikdy zapomenuto, kapitáne!“ dodal.
Autor: Instagram/@luisnani
Současný Ronaldův zaměstnavatel Al-Nassr připomněl, že portugalský útočník dlouhá léta nesl na svých bedrech sny celého národa. „Děkujeme. Zanecháváš po sobě odkaz, který si další generace ponesou ve svých srdcích,“ napsal saúdský klub. Zároveň zdůraznil, že společný příběh v jeho barvách zdaleka nekončí.
Autor: Instagram/@alnassr
Portugalská reprezentace zveřejnila emotivní video mapující Ronaldovu cestu v národním dresu. Nechybějí v něm góly, oslavy ani záběry z největších turnajů. Krátkým sestřihem tak připomněla mimořádnou kariéru svého dlouholetého kapitána.
Autor: Instagram/@portugal