Navždy číslo jedna, čest s tebou hrát! Fotbalové legendy se loučí s Ronaldem

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Cristiano Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo Pepe Cristiano Neymar JR Cristiano Vinícius JR Cristiano Manchester United Cristiano Diogo Dalot Cristiano Sporting CP, klub, ve kterém Ronaldo zahájil profesionální kariéru, připomněl,... Thibaut Courtois Cristiano SLAVÍME. Sergio Ramos oslavuje s Cristianem Ronaldem gól do sítě Juventusu. Juventus Cristiano Rio Ferdinand Cristiano
Konec jedné velké reprezentační éry vyvolal mezi fotbalovými osobnostmi řadu emocí. Cristianu Ronaldovi vzdali hold bývalí spoluhráči, současné hvězdy i slavné kluby. Nechyběla slova obdivu, vděku ani připomínky jeho výjimečného odkazu.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Washington vs. FloridaHokej - - 7. 11. 2026:Washington vs. Florida //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.07
  • 9.00
  • 50.00
Auxerre vs. Paris FCFotbal - 10. kolo - 7. 11. 2026:Auxerre vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 70.00
  • 8.00
  • 1.10
Japonsko vs. DánskoHokej - Skupina B - 7. 11. 2026:Japonsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.26
  • 4.60
  • 16.00
Německo vs. RakouskoHokej - Skupina A - 7. 11. 2026:Německo vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.17
  • 5.40
  • 30.00
Nashville vs. St. LouisHokej - - 7. 11. 2026:Nashville vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.60
  • 3.40
  • 8.50
AS Řím vs. SassuoloFotbal - 11. kolo - 7. 11. 2026:AS Řím vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
7. 11. 20:45
  • 1.30
  • 6.15
  • 9.97
Program a výsledky
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Výsledky

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