Návrat po 23 letech. Russell vzpomínal na dětství, zatímco fandil synovi svého šéfa

  14:19
Pilot formule 1 George Russell se během závodní pauzy na chvíli vydal zpátky ke svým začátkům v motokárách. Na italském okruhu South Garda Karting si připomněl vlastní dětství a zároveň podpořil další generaci talentů motorsportu, včetně syna svého šéfa Tota Wolffa.
George Russell vyrazil do Itálie podpořit mladé motokárové jezdce, mezi nimi i Jacka Wolffa, syna svého šéfa z Mercedesu. | foto: Instagram @georgerussell63

Russell se na závod vydal s ředitelem Mercedesu i jeho manželkou Susie Wolffovou, bývalou závodnicí a současnou šéfkou ženské série F1 Academy. Společně sledovali jejich syna Jacka, který aktuálně závodí v motokárách právě v Itálii.

Once a karter, always a karter @georgerussell63

18. dubna 2026 v 20:15
„Stejná trať, o 23 let později! Je skvělé být zpět na motokárové dráze s Totem a Susie a sledovat Jacka a další generaci závodníků,“ napsal Russell na svém Instagramu.

K příspěvku připojil nejen aktuální fotografie z víkendu, ale i snímek z dětství, který vznikl na stejné trati během jeho začátků.

Díky za svezení, Toto. Šéf Mercedesu vzal do letadla Bottase i Hamiltona

Russell tak pětitýdenní závodní pauzu nevyužívá jen k odpočinku. Vedle návštěvy tenisového turnaje v Monte Carlu se zapojil i do podpory mladých jezdců a připomněl si prostředí, ze kterého sám vzešel.

Learning from the best

18. dubna 2026 v 13:39
Jeho návštěva v Itálii navíc přišla krátce poté, co zamířil do Silverstonu podpořit testovací jezdkyni Mercedesu Doriane Pinovou při její první zkoušce ve voze formule 1. Dvaadvacetiletá Francouzka se tím zařadila mezi hrstku žen, které dostaly příležitost usednout do monopostu F1, a navázala tak například na Jessicu Hawkinsovou, jež absolvovala test s vozem Aston Martin v roce 2023.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

20. dubna 2026  14:52

„Nemít důstojný stánek je ostuda.“ Kraj podpořil stavbu multifunkční haly v Olomouci

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Stavbu multifunkční haly v Olomouci pro až 9 500 diváků v pondělí podpořili zastupitelé Olomouckého kraje. Na pondělním zasedání politici schválili memorandum, který umožnili jednání o konkrétní...

20. dubna 2026  14:44

Červená pro Mbodjiho správně. Komise rozhodčích řešila i situace z Olomouce

Sudí Dalibor Černý vylučuje slávistického obránce Youssouphu Mbodjiho v utkání...

Byl to klíčový okamžik celého utkání. Slávistický obránce Mbodji před vápnem fauloval hradeckého Trubače a sudí Černý ho po kontrole u videa vyloučil. Podle komise rozhodčích celou situaci po...

20. dubna 2026  14:21

Návrat po 23 letech. Russell vzpomínal na dětství, zatímco fandil synovi svého šéfa

George Russell vyrazil do Itálie podpořit mladé motokárové jezdce, mezi nimi i Jacka Wolffa, syna svého šéfa z Mercedesu.

Pilot formule 1 George Russell se během závodní pauzy na chvíli vydal zpátky ke svým začátkům v motokárách. Na italském okruhu South Garda Karting si připomněl vlastní dětství a zároveň podpořil...

20. dubna 2026  14:19

Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

Juraj Slafkovský slaví vítěznou trefu v prodloužení prvního zápasu s Tampou, za...

S velkými zápasy herně roste. Ukázal to na nedávném olympijském turnaji, na přehlídce hokejových hvězd patřil k nejlepším. A ukazuje to i na startu play off NHL. Když Juraj Slafkovský hattrickem...

20. dubna 2026  13:40

Krásné gesto. V dešti povzbuzoval Slavii jediný fanoušek. Hráči se mu odvděčili

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Fotbalisté slávistického béčka v neděli uspěli na hřišti Opavy, kde vyhráli 2:1. Ještě víc než samotný výsledek ale zaujal moment, který přišel po závěrečném hvizdu. Pražský tým totiž poděkoval...

20. dubna 2026  13:36

Písecký rozehrávač Sýkora: Fanoušky nám závidí i ti, kteří to nepřiznají

Vojtěch Sýkora, rozehrávač a opora píseckých basketbalistů, vyhlíží play off...

Je symbolem současného píseckého týmu i klubové věrnosti. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Sýkora by jako reprezentant mohl myslet na ještě lákavější angažmá, barvy sršňů však v kariéře měnit nehodlá. S...

20. dubna 2026  13:27

Stojí ty peníze za to? Bývalá tenistka se pustila do kolegyně kvůli propagaci vodky

Slovenská tenistka Dominika Cibulková

Bývalá slovenská tenistka Romana Tabaková ostře zkritizovala kolegyni Dominiku Cibulkovou. Důvodem byla reklama, kterou vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 sdílela na sociálních sítích. Ve spolupráci...

20. dubna 2026  13:01

Tragédie při rallye v Argentině. Rotující auto smetlo i diváky, jeden zemřel

Didier Arias s Héctorem Núňezem.

Při Jihoamerické rallye v Argentině zemřel divák a další dva byli zraněni poté, co závodní vůz vylétl z trati. V prohlášení to uvedla Mezinárodní automobilová federace (FIA), pod níž kontinentální...

20. dubna 2026  12:53

Kdybych spadl, dostane červenou. Haaland rozhodl šlágr, pak se pozastavil nad sudím

Stoper Arsenalu Gabriel dělá hlavou pohyb směrem k Erlingu Haalandovi z...

Když po utkání šel slavit ke kotli domácích fanoušků, do kamery zazpíval prvních pár slov písně od rappera Flo Ridy. „Oh, oh, sometimes I get a good feeling,“ v překladu „někdy mám prostě dobrý...

20. dubna 2026  12:44

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

20. dubna 2026  12:36

Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem.

Ať už jste se v noci na zápas dívali živě, ráno se podívali na sestřih nebo jste jen projeli sociální sítě, museli jste si všimnout, co pro hokejovou komunitu v Buffalu návrat do play off znamená....

20. dubna 2026  12:12

