Russell se na závod vydal s ředitelem Mercedesu i jeho manželkou Susie Wolffovou, bývalou závodnicí a současnou šéfkou ženské série F1 Academy. Společně sledovali jejich syna Jacka, který aktuálně závodí v motokárách právě v Itálii.
„Stejná trať, o 23 let později! Je skvělé být zpět na motokárové dráze s Totem a Susie a sledovat Jacka a další generaci závodníků,“ napsal Russell na svém Instagramu.
K příspěvku připojil nejen aktuální fotografie z víkendu, ale i snímek z dětství, který vznikl na stejné trati během jeho začátků.
Russell tak pětitýdenní závodní pauzu nevyužívá jen k odpočinku. Vedle návštěvy tenisového turnaje v Monte Carlu se zapojil i do podpory mladých jezdců a připomněl si prostředí, ze kterého sám vzešel.
Jeho návštěva v Itálii navíc přišla krátce poté, co zamířil do Silverstonu podpořit testovací jezdkyni Mercedesu Doriane Pinovou při její první zkoušce ve voze formule 1. Dvaadvacetiletá Francouzka se tím zařadila mezi hrstku žen, které dostaly příležitost usednout do monopostu F1, a navázala tak například na Jessicu Hawkinsovou, jež absolvovala test s vozem Aston Martin v roce 2023.