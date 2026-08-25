Držitel dvaceti grandslamových titulů odehraje set proti Andymu Roddickovi. Poté nastoupí po boku Johna McEnroea do čtyřhry, v níž vyzvou Roddicka s Andrem Agassim.
Federer má na slavný newyorský kurt ty nejlepší vzpomínky. Během své dominantní éry ovládl US Open pětkrát v řadě. Po dlouhé pauze od singlu však sám netuší, co od svého výkonu čekat.
„Singl jsem nehrál už pět let, takže nevím, jak to dopadne. Cítím velkou nejistotu, ale zároveň i obrovskou radost, že se mohu vrátit na kurt Arthura Ashe. Tedy na místo, kde jsem zažil tolik krásných okamžiků,“ citovala Federera agentura AP.
Na tiskové konferenci přišla řeč také na možný návrat k soutěžnímu tenisu. Federer je ve 45 letech stále ve skvělé kondici a dokonce mladší než aktivní Venus Williamsová. Vyčerpávající turnajový kolotoč ho už ale neláká.
„Ne, ne, ne! To opravdu vůbec ne,“ odmítl rezolutně tuto možnost s úsměvem. Za dotaz však poděkoval. „Jsem rád, že se ptáte. Mohu to alespoň uvést na pravou míru, kdyby si to náhodou někdo myslel. Jsem hodně zaměstnaný a sotva si najdu čas na exhibice. Jsem spokojený. Teď už jsem jen fanouškem tenisu a užívám si jeho sledování,“ dodal.
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