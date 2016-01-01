náhledy
Nostalgie, té nikdy není dost. Obzvláště v časech turbulentních. Proto vás zřejmě nepřekvapí, že hned zkraje nového roku zaplavil sociální sítě jednoduchý trend: Pochlubte se, jak jste vypadali před deseti lety! Redakce iDNES.cz se v bohaté galerii zaměřila na české sportovce. Tak račte zpátky do minulosti, zpátky k číslu 2016.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Poznali jste všechny pány na předchozí fotografii? Josef Dostál, Lukáš Krpálek, Jaroslav Kulhavý, Adam Ondra, Jiří Prskavec stáli vzorně seřazení během Sportovce roku 2016. Na vyhlášení ankety nechyběla ani biatlonistka Gabriela Koukalová.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Ostře sledovaná byla pochopitelně i hokejová reprezentace. Mladičký David Pastrňák nastupoval například po boku zkušených Tomáše Plekance a Romana Červenky.
Autor: Profimedia.cz
To Martin Nečas hrál ještě s košíkem a snil, že prorazí v A-týmu brněnské Komety.
Autor: Martin Kocourek, hc-kometa.cz
Zlatou hokejku za rok 2016 ovšem získal nestárnoucí Jaromír Jágr, tehdy hrající za Florida Panthers.
Autor: ČTK
Do zámoří naopak čerstvě mířil Tomáš Satoranský, který si odbyl debut ve slavné NBA v barvách Washington Wizards.
Autor: ČTK
Postrachem fotbalových týmů v české nejvyšší soutěži byl sparťanský kapitán David Lafata.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Barbora Špotáková dále patřila k nejzářivějším atletickým hvězdám, v Riu byla bronzová.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hokejista Patrik Eliáš se pomalu loučil s kariérou v NHL. Za New Jersey Devils s ním tehdy hrával i Pavel Zacha.
Autor: AP
Solidně našlápnuto měla výškařka Michaela Hrubá, která se stala Juniorkou roku.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Házenkář Filip Jícha už tehdy hrál za Barcelonu, reprezentační duel s Makedonií ale sledoval kvůli zranění jen jako divák.
Autor: Ladislav Němec, MAFRA
Dojatá Fabiana Bytyqi slavila například triumf na Galavečeru profesionálního boxu v Plzni.
Autor: Ladislav Němec, MAFRA
Plnovous ještě nepěstoval volejbalista Adam Zajíček. O úspěšném tažení na MS 2025 asi ani nesnil.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA