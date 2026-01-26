Nostalgický návrat o deset let zpět. Jak vypadali sportovci v roce 2016?

David Chuchma
  8:30
Nostalgie, té nikdy není dost. Obzvláště v časech turbulentních. Proto vás zřejmě nepřekvapí, že hned zkraje nového roku zaplavil sociální sítě jednoduchý trend: Pochlubte se, jak jste vypadali před deseti lety! Redakce iDNES.cz se v bohaté galerii zaměřila na české sportovce. Tak račte zpátky do minulosti, zpátky k číslu 2016.
Momentka z vyhlášení Sportovce roku - zleva Josef Dostál, Lukáš Krpálek,... Gabriela Koukalová na vyhlášení Sportovce roku Roman Červenka TALENT Z VYSOČINY. Sedmnáctiletý Martin Nečas (uprostřed) se touží probojovat... Jágr Tomáš Satoranský JE TAM! Sparťanský kapitán David Lafata slaví gól proti Slavii. Šárka Strachová CO BUDE DÁL? Lyžař Ondřej Bank oznámil 22. února na tiskové konferenci v Praze... Ester Ledecká už v jednadvaceti patřila ke světové snowboardové špičce v... Český tenista Tomáš Berdych v 1. kole Wimbledonu. Lukáš Krpálek

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

27. ledna 2026  16:46

Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Michael Kayode z Brentfordu si otírá míč ručníkem před autovým vhazováním.

Pro někoho malichernost, pro jiného zásadní téma. „Ručníky mají kvůli autovým vhazováním vyskládané kolem celého hřiště. Nezlobte se, ale já tohle prostě nepochopím,“ čertil se Sean Dyche, trenér...

27. ledna 2026  16:31

Dokážu být tvrdá soupeřka, ví Svitolinová. Dělá jí radost semifinále i zprávy z domova

Elina Svitolinová se raduje z postupu do semifinále Australian Open.

Poprvé se na Australian Open probojovala do semifinále, díky čemuž se vrátí do elitní desítky žebříčku. „Byl to dobrý den,“ hodnotila Elina Svitolinová výhru nad Coco Gauffovou. „Jsem velmi spokojená...

27. ledna 2026  16:05

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

Severská dopingová vášeň. Závodím proti soupeřům, kteří dopují, tvrdí biatlonista

Sebastian Samuelsson vítězí ve sprintu v Ruhpoldingu.

Je mužem, který se nebojí říct svůj názor. Proti dopingu švédský biatlonista Sebastian Samuelsson zbrojil už v roce 2019, kdy se odehrála známá dopingová razie během mistrovství světa v klasickém...

27. ledna 2026  15:41

Tušil jsem, že budu nahrávač, řekl Pastrňák po další metě. Vládne napříč celou NHL

David Pastrňák z Boston Bruins si zpracovává kotouč před Bradenem Schneiderem z...

Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, David Pastrňák. Nikdo další. Do exkluzivní skupiny se v utkání s New York Rangers (3:4P) zařadil poslední jmenovaný díky třem asistencím, jako třetí český hokejista v NHL...

27. ledna 2026  15:35

Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled

Češi na olympiádu.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík, jeho asistent Tomáš Plekanec, generální manažer Jiří Šlégr a kapitán Roman Červenka si v pondělí převzali a vyzkoušeli olympijskou kolekci určenou pro...

27. ledna 2026  15:05

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

27. ledna 2026  14:56

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

27. ledna 2026  14:44

Kauza jako v Karviné. Házenkář na ME odposlouchával díky tabletu soupeře

Portugalský házenář Miguel Neves.

Portugalský házenkář Miguel Neves se na mistrovství Evropy postaral o rozruch, když v závěru předposledního zápasu čtvrtfinálové části proti Norsku na tabletu poslouchal, o čem soupeř mluví během...

27. ledna 2026  14:36

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

Jiří Šlégr a Kamil Havelka, budoucí akcionáři hokejového Litvínova.

Na jedné straně současné vedení klubu, které si nepadlo (nejen) s fanoušky do oka, na druhé budoucí vlastníci reprezentovaní slavnými odchovanci Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Hokejový Litvínov...

27. ledna 2026  13:54

