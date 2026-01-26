|
Nostalgický návrat o deset let zpět. Jak vypadali sportovci v roce 2016?
Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?
Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...
Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu
Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...
Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková
Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...
Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali
Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...
Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...
Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat
Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...
Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?
Pro někoho malichernost, pro jiného zásadní téma. „Ručníky mají kvůli autovým vhazováním vyskládané kolem celého hřiště. Nezlobte se, ale já tohle prostě nepochopím,“ čertil se Sean Dyche, trenér...
Dokážu být tvrdá soupeřka, ví Svitolinová. Dělá jí radost semifinále i zprávy z domova
Poprvé se na Australian Open probojovala do semifinále, díky čemuž se vrátí do elitní desítky žebříčku. „Byl to dobrý den,“ hodnotila Elina Svitolinová výhru nad Coco Gauffovou. „Jsem velmi spokojená...
Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek
Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...
Severská dopingová vášeň. Závodím proti soupeřům, kteří dopují, tvrdí biatlonista
Je mužem, který se nebojí říct svůj názor. Proti dopingu švédský biatlonista Sebastian Samuelsson zbrojil už v roce 2019, kdy se odehrála známá dopingová razie během mistrovství světa v klasickém...
Tušil jsem, že budu nahrávač, řekl Pastrňák po další metě. Vládne napříč celou NHL
Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, David Pastrňák. Nikdo další. Do exkluzivní skupiny se v utkání s New York Rangers (3:4P) zařadil poslední jmenovaný díky třem asistencím, jako třetí český hokejista v NHL...
Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík, jeho asistent Tomáš Plekanec, generální manažer Jiří Šlégr a kapitán Roman Červenka si v pondělí převzali a vyzkoušeli olympijskou kolekci určenou pro...
Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami
Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...
Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?
Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...
Kauza jako v Karviné. Házenkář na ME odposlouchával díky tabletu soupeře
Portugalský házenkář Miguel Neves se na mistrovství Evropy postaral o rozruch, když v závěru předposledního zápasu čtvrtfinálové části proti Norsku na tabletu poslouchal, o čem soupeř mluví během...
Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga
S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...
Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá
Na jedné straně současné vedení klubu, které si nepadlo (nejen) s fanoušky do oka, na druhé budoucí vlastníci reprezentovaní slavnými odchovanci Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Hokejový Litvínov...