Na sociálních sítích se jeho fotografie rychle dočkaly pozornosti. Nejde přitom o žádnou náhlou změnu image. Bellerín se v podobném stylu objevuje už delší dobu a výrazné vlasy se v posledních letech staly jeho součástí.
Pro Bellerína ale rozhodně nejde o první podobnou změnu. Už během působení v Arsenalu si nechal výrazně narůst vlasy a postupně vystřídal celou řadu účesů. Dlouhé vlasy, mullet, copánky, uhlazený vzhled nebo výrazné vlny.
A jak vlastně dosáhl svých současných vlasů? Sám fotbalista Realu Betis letos v červnu prozradil poměrně bizarní tajemství.
„Nejdřív jsem měl vlasy velmi rovné a dlouhé. Pak jsem přestal používat šampon,“ vysvětloval bývalý hráč Arsenalu či Barcelony v pořadu Cara al show.
Důvodem nebyla snaha o nový účes, ale především jeho vztah k životnímu prostředí. Na dovolené totiž neměl svůj šampon v kostce a odmítl použít klasický v plastové lahvi. Vlasy si proto přestal mýt šamponem úplně.
Podle vlastních slov si je dnes většinou pouze oplachuje vodou a šampon použije přibližně jednou za dva až tři týdny. Přiznal také, že vlasy pak získají mastnější strukturu, kterou přirovnal k použití gelu.
A když se ho spoluhráči, kterým začínají řídnout vlasy, ptají na jeho tajemství, má jednoduchou odpověď: „Říkám jim, že si je nemyju. Nevím, jestli to funguje, ale něco do sebe to má.“