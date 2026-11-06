Dvojice se zná z norského městečka Bryne, kde společně vyrůstala a hrála za mládežnický tým Bryne FK. Norheimová byla tehdy jedinou dívkou v chlapeckém kolektivu a s Haalandem sdílela několik let fotbalového dospívání. Od jejich posledního setkání však uplynula pořádně dlouhá doba.
„Už je to nějaký čas, co jsme se naposledy viděli, možná osm let. Když jsem ho ale oslovila, okamžitě mě poznal,“ prozradila sedmadvacetiletá fotbalistka. Setkání si podle svých slov užila a potěšilo ji, že se po tak dlouhé době znovu potkali.
„Bylo zábavné si s ním popovídat. Pro mě byl pořád úplně stejný jako v době, kdy jsme byli mladší. Je opravdu skvělé, že jsme se oba dostali až sem. Bylo hezké ho znovu vidět hrát,“ dodala Norheimová.
Jejich společná minulost má ještě jednu zajímavost. Norheimová bývá někdy označována za dívku, která Haalanda naučila hrát fotbal. Sama ale podobné zásluhy odmítá a nechce si přisvojovat podíl na vývoji jednoho z nejlepších útočníků současnosti. „Rozhodně se nechci chlubit tím, že jsem ho naučila hrát fotbal. Mnoho let jsme spolu trénovali, ale to je všechno,“ uvedla norská obránkyně.
„Byl hodně malý, ale vždycky to byl dobrý hráč a střelec. Byl o rok mladší než ostatní, ale posunuli ho do starší kategorie. Ukázal, proč na to měl,“ zavzpomínala na Haalanda z dětských let.
Zatímco Haaland se postupně vypracoval mezi největší hvězdy světového fotbalu, také Norheimová si vybudovala zajímavou kariéru. V minulosti působila například v Lyonu, se kterým získala titul v ženské Lize mistryň, a zahrála si také ve Švédsku, Dánsku či Portugalsku. Od roku 2025 je hráčkou RB Lipsko.