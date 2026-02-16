Právě na páteční svátek zamilovaných propagoval řetězec ICA Supermarket růže prostřednictvím fotografie norského biatlonisty.
Laegreid na snímku mrká do kamery s olympijskou bronzovou medailí v ruce a slogan hlásá: „Našel jsi lásku svého života? Nepokaz to – kup jí kytici.“
Během několika hodin se příspěvek stal nejúspěšnějším postem instagramového účtu marketu. Zatímco část fanoušků kampaň ocenila jako trefnou a vtipnou narážku, která navíc přiživuje tradiční špičkování mezi norským a švédským biatlonem, jiným přišla přes čáru.
Kritici supermarketu vyčítají zesměšňování sportovce, který se za svůj přešlap veřejně omluvil.
|
Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě
Laegreid přitom své přiznání učinil bezprostředně po zisku bronzu v olympijském vytrvalostním závodě. Před kamerami tehdy rozplakaný Nor otevřeně promluvil o osobním selhání.
„Před půl rokem jsem potkal lásku svého života. Nejkrásnější a nejúžasnější osobu na světě. Před třemi měsíci jsem ale udělal svou největší chybu a podvedl ji,“ řekl v emotivním projevu.
|
Byl jsem nevěrný, šokoval olympijský medailista v přímém přenosu
Zpověď obletěla svět a na čas dokonce zastínila i zlatý triumf jeho týmového kolegy Johana-Olava Botna. Později se omluvil nejen veřejně, ale i v rámci týmu. Jak pro norská média uvedl manažer reprezentace Per Arne Botnan, Laegreid během společné večeře vstal a požádal své kolegy o odpuštění.
„Vysloužil si od ostatních potlesk a podporu. Tím je téma uzavřeno,“ uvedl Botnan s tím, že si biatlonista uvědomil, že zvolil špatný okamžik.
|
Ostuda, že se nemluví o zlatu, opřela se do biatlonového nevěrníka i přítelkyně vítěze
Držitel loňského křišťálového glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru dosud prožíval sezonu, která z hlediska výkonů nepůsobila příliš výrazně.
Na olympijských hrách ale nyní sbírá medaile v každém individuálním závodě. K bronzu z vytrvalostního závodu přidal další bronz ve sprintu a ze stíhacího závodu má stříbro.