Norský hvězdný biatlonista Sturla Holm Laegreid se po svém slzavém přiznání k nevěře v přímém televizním přenosu stal terčem kritiky, nepochopení i posměchu. Kauzu marketingově využil švédský supermarket, který fotografii Laegreida využil jako tvář své valentýnské kampaně.
Plačící Sturla Holm Laegreid s Ingrid Tandrevoldovou po medailovém ceremoniálu...

Plačící Sturla Holm Laegreid s Ingrid Tandrevoldovou po medailovém ceremoniálu vytrvalostního závodu. | foto: AP

Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
31 fotografií

Právě na páteční svátek zamilovaných propagoval řetězec ICA Supermarket růže prostřednictvím fotografie norského biatlonisty.

Laegreid na snímku mrká do kamery s olympijskou bronzovou medailí v ruce a slogan hlásá: „Našel jsi lásku svého života? Nepokaz to – kup jí kytici.“

Během několika hodin se příspěvek stal nejúspěšnějším postem instagramového účtu marketu. Zatímco část fanoušků kampaň ocenila jako trefnou a vtipnou narážku, která navíc přiživuje tradiční špičkování mezi norským a švédským biatlonem, jiným přišla přes čáru.

Kritici supermarketu vyčítají zesměšňování sportovce, který se za svůj přešlap veřejně omluvil.

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Laegreid přitom své přiznání učinil bezprostředně po zisku bronzu v olympijském vytrvalostním závodě. Před kamerami tehdy rozplakaný Nor otevřeně promluvil o osobním selhání.

icaalidhem

Glad alla hjärtans dag
Bild nr 1 talar för sig själv - Vi har blommorna du behöver idag (..och såklart allt det andra ni vill ge till nära & kära)

14. února 2026 v 9:30, příspěvek archivován: 16. února 2026 v 9:47
oblíbit odpovědět uložit

„Před půl rokem jsem potkal lásku svého života. Nejkrásnější a nejúžasnější osobu na světě. Před třemi měsíci jsem ale udělal svou největší chybu a podvedl ji,“ řekl v emotivním projevu.

Byl jsem nevěrný, šokoval olympijský medailista v přímém přenosu

Zpověď obletěla svět a na čas dokonce zastínila i zlatý triumf jeho týmového kolegy Johana-Olava Botna. Později se omluvil nejen veřejně, ale i v rámci týmu. Jak pro norská média uvedl manažer reprezentace Per Arne Botnan, Laegreid během společné večeře vstal a požádal své kolegy o odpuštění.

„Vysloužil si od ostatních potlesk a podporu. Tím je téma uzavřeno,“ uvedl Botnan s tím, že si biatlonista uvědomil, že zvolil špatný okamžik.

Ostuda, že se nemluví o zlatu, opřela se do biatlonového nevěrníka i přítelkyně vítěze

Držitel loňského křišťálového glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru dosud prožíval sezonu, která z hlediska výkonů nepůsobila příliš výrazně.

Na olympijských hrách ale nyní sbírá medaile v každém individuálním závodě. K bronzu z vytrvalostního závodu přidal další bronz ve sprintu a ze stíhacího závodu má stříbro.

Našli jste lásku svého života? Supermarket si utahoval z nevěrného biatlonisty

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Mladí Američané vládli Utkání hvězd NBA. Pálil Edwards, k boji velel Wembanyama

Anthony Edwards se raduje během Utkání hvězd NBA, v pozadí Jaylen Brown.

Miniturnaj na Utkání hvězd NBA v Los Angeles vyhrál tým Stars. Výběr mladých hráčů kolem Devina Bookera a Anthonyho Edwardse si ve finále poradil 47:21 se zkušenějšími Stripes, které vedli LeBron...

16. února 2026  7:27,  aktualizováno  9:09

