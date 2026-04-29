Narozeninový dárek pro mladou tenistku? Po postupu do semifinále má jediné přání

Mirra Andrejevová poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje Madrid Open. Výhru nad Kanaďankou Leylah Fernandezovou brala jako předčasný dárek den před 19. narozeninami, které slaví 29. dubna. S diváky na kurtu se podělila nejen o radost z úspěchu, ale také o své tajné narozeninové přání.
Tenistka Mirra Andrejevová | foto: Profimedia.cz

Mladá ruská tenistka skončila v Madridu dvakrát za sebou ve čtvrtfinále, letos ale náročnou překážku zvládla. V první sadě musela dotahovat, o vítězce nakonec rozhodoval tiebreak. V něm už měla Andrejevová jasně navrch a vítězství potvrdila ve druhém setu, který ovládla 6:3.

Po zápase neskrývala radost a připomněla, že šlo o krásný dárek k narozeninám.

„Pokaždé, když hraju v Madridu, je mým hlavním cílem vydržet tak dlouho, abych tu mohla oslavit narozeniny. Nebyly by to dokonalé narozeniny, kdybych jeden den prohrála a další slavila,“ řekla nadšeně tenistka. „Snažila jsem se dát do toho všechno, abych měla o středečních narozeninách dobrou náladu. Jsem za to moc šťastná.“

wta

Birthday wishlist: Madrid semifinalist ✅ High heels (pending)

28. dubna 2026 v 15:46, příspěvek archivován: 29. dubna 2026 v 11:31
S diváky na kurtu se Andrejevová podělila i o své přání. Pro někoho možná bylo lehce překvapivé: tenistka prozradila, že má zálusk na elegantní boty na podpatku.

„Nevím proč, ale poslední dobou bych opravdu chtěla pěkný pár lodiček. Už jsem se dívala po několika párech v různých obchodech, takže se ještě poradím s rodinou a uvidíme,“ řekla.

Zároveň ale ví, že podpatky mohou být zrádné, a proto nechce riskovat nic extrémně vysokého. „Pokud jsou podpatky vyšší, bojím se, že bych si mohla zlomit nohu. A to by nebylo zrovna ideální. Takže se pokusím najít něco s menším podpatkem, možná dokonce kitten heel (nízký tenký podpatek, obvykle o výšce 3,5–5 centimetrů, pozn.red.),“ dodala s úsměvem.

Ve čtvrtek čeká Andrejevovou teprve třetí semifinále na turnaji kategorie WTA 1000 v kariéře. Narazí v něm na rozjetou Hailey Baptisteovou, která v senzačním čtvrtfinále vyřadila světovou jedničku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Plíšková vs. PotapovováTenis - - 29. 4. 2026:Plíšková vs. Potapovová //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 7:6, 3:4
  • 8.20
  • -
  • 1.07
Dedura-Palomero vs. DonaldTenis - - 29. 4. 2026:Dedura-Palomero vs. Donald //www.idnes.cz/sport
29. 4. 15:30
  • 1.25
  • -
  • 3.50
Sinner vs. JódarTenis - - 29. 4. 2026:Sinner vs. Jódar //www.idnes.cz/sport
29. 4. 16:00
  • 1.16
  • -
  • 5.78
Start Brno vs. Frýdek-MístekFotbal - 33. kolo - 29. 4. 2026:Start Brno vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
29. 4. 16:30
  • 4.54
  • 3.97
  • 1.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
