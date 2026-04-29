Mladá ruská tenistka skončila v Madridu dvakrát za sebou ve čtvrtfinále, letos ale náročnou překážku zvládla. V první sadě musela dotahovat, o vítězce nakonec rozhodoval tiebreak. V něm už měla Andrejevová jasně navrch a vítězství potvrdila ve druhém setu, který ovládla 6:3.
Po zápase neskrývala radost a připomněla, že šlo o krásný dárek k narozeninám.
„Pokaždé, když hraju v Madridu, je mým hlavním cílem vydržet tak dlouho, abych tu mohla oslavit narozeniny. Nebyly by to dokonalé narozeniny, kdybych jeden den prohrála a další slavila,“ řekla nadšeně tenistka. „Snažila jsem se dát do toho všechno, abych měla o středečních narozeninách dobrou náladu. Jsem za to moc šťastná.“
S diváky na kurtu se Andrejevová podělila i o své přání. Pro někoho možná bylo lehce překvapivé: tenistka prozradila, že má zálusk na elegantní boty na podpatku.
„Nevím proč, ale poslední dobou bych opravdu chtěla pěkný pár lodiček. Už jsem se dívala po několika párech v různých obchodech, takže se ještě poradím s rodinou a uvidíme,“ řekla.
Zároveň ale ví, že podpatky mohou být zrádné, a proto nechce riskovat nic extrémně vysokého. „Pokud jsou podpatky vyšší, bojím se, že bych si mohla zlomit nohu. A to by nebylo zrovna ideální. Takže se pokusím najít něco s menším podpatkem, možná dokonce kitten heel (nízký tenký podpatek, obvykle o výšce 3,5–5 centimetrů, pozn.red.),“ dodala s úsměvem.
Ve čtvrtek čeká Andrejevovou teprve třetí semifinále na turnaji kategorie WTA 1000 v kariéře. Narazí v něm na rozjetou Hailey Baptisteovou, která v senzačním čtvrtfinále vyřadila světovou jedničku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.