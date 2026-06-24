Narození syna kvůli MS nezmeškal. Norský fotbalista sledoval porod přes videohovor

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  11:52
Leo Östig&#229;rd

Leo Östigård | foto: Profimedia.cz

Leo Östig&#229;rd
Leo Östig&#229;rd
Belgický křídelník Jérémy Doku během tréninku.
Belgický křídelník Jérémy Doku během tréninku.
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Když odlétali na mistrovství světa, věděli, že se během turnaje stanou otci. Každý se však s touto situací vypořádal jinak. Norský obránce Leo Östigaard sledoval narození syna přes videohovor z týmového hotelu. Belgický reprezentant Jérémy Doku naopak opustil reprezentační sraz a odcestoval za manželkou.

Šestadvacetiletý Östigaard byl od porodnice tisíce kilometrů daleko, přesto si jeden z nejdůležitějších okamžiků svého života nenechal ujít. Narození syna sledoval prostřednictvím videohovoru a krátce poté se podělil o své dojmy.

„Jsem úplně vyčerpaný, ale bylo to opravdu fantastické. Žena odvedla neuvěřitelnou práci. Moc jsem toho říct nemohl, jediné, co jsem mohl udělat, bylo podporovat ji. Jsem na ni nesmírně pyšný,“ uvedl norský reprezentant.

Ještě emotivněji popsal okamžik, kdy svého syna poprvé uviděl. „Je těžké to vůbec pochopit. Když jsem ho poprvé spatřil, rozbrečel jsem se. Jsem šťastný a hrdý. Je to ta největší věc, kterou jsem kdy zažil,“ přiznal.

Po narození dítěte mu spoluhráči připravili spontánní oslavu a zazpívali mu píseň Daddy Cool.

Belgický křídelník Jérémy Doku zvolil jiný přístup. Vynechal nedělní utkání a odcestoval domů, aby mohl být u porodu svého prvorozeného syna osobně. Jeho rozhodnutí vyvolalo nečekanou vlnu kritiky ze strany fanoušků i novinářů. Moderátorka France Pierronová se však za svá slova následně omluvila.

Po návratu jej čekalo přivítání od spoluhráčů i četné gratulace.

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Témata: porod

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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