„Někdo by označil pátek 13. za smolný den… my nikdy!“ napsala rodačka z Ústí nad Labem na sociální sítě. „Vítej na světě, malý velký Bruno.“
Bývalé profesionální mistryni světa organizace WBC se letos kompletně změnil život. V lednu v slzách ukončila kariéru, po rozlučkovém zápase se její bilance zastavila na 23 výhrách, dvou remízách a třech porážkách.
Pak se stala prezidentkou České unie boxerů profesionálů. A v květnu se provdala za svého partnera Marka Richtera. Teď se z nich stali rodiče.
„Přes čtyři kila čisté lásky si nás omotalo kolem prstu během pár vteřin. A my se těšíme na život s tebou,“ uvedla legenda, která má kosovské kořeny po otci.
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Ke gratulantům se přidala například Lucie Šlégr, manželka hokejové legendy Jiřího Šlégra a moderátorka: „Obrovská gratulace! Bruno má úžasnou a inspirativní maminku. Všechno nejkrásnější celé rodině.“