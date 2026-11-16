Narozen v pátek 13. Boxerská legenda Bytyqi porodila chlapečka Bruna

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Fabiana Richter, dříve Bytyqi, se svým manželem a prvorozeným synem Brunem.

Fabiana Richter, dříve Bytyqi, se svým manželem a prvorozeným synem Brunem. | foto: Facebook Fabiany Bytyqi Richter

Svatba boxerské legendy Fabiany Bytyqi. Ve voze boxerka Jaromíra Konečná, která...
Svatba boxerské legendy Fabiany Bytyqi. Oběd v restauraci McDonald’s.
Svatba boxerské legendy Fabiany Bytyqi. Oběd v restauraci McDonald’s.
Svatba boxerské legendy Fabiany Bytyqi. Oběd v restauraci McDonald’s.
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Přelomový rok 2026 završila nejúspěšnější boxerka české historie Fabiana Bytyqi Richter šťastnou rodinnou událostí. V pátek 13. listopadu porodila chlapečka, kterému s manželem dali jméno Bruno. Ve třiceti letech se tak poprvé stala maminkou.

„Někdo by označil pátek 13. za smolný den… my nikdy!“ napsala rodačka z Ústí nad Labem na sociální sítě. „Vítej na světě, malý velký Bruno.“

Bývalé profesionální mistryni světa organizace WBC se letos kompletně změnil život. V lednu v slzách ukončila kariéru, po rozlučkovém zápase se její bilance zastavila na 23 výhrách, dvou remízách a třech porážkách.

bytyqifabiana

Někdo by označil pátek 13. za smolný den...my nikdy!

Vítej na světě malý velký Bruno

Přes 4kila čisté lásky si nás omotalo kolem prstu během pár vteřin.

A my se těšíme na život s tebou

#mama #tata

14. listopadu 2026 v 18:11, příspěvek archivován: 15. listopadu 2026 v 17:44
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Pak se stala prezidentkou České unie boxerů profesionálů. A v květnu se provdala za svého partnera Marka Richtera. Teď se z nich stali rodiče.

„Přes čtyři kila čisté lásky si nás omotalo kolem prstu během pár vteřin. A my se těšíme na život s tebou,“ uvedla legenda, která má kosovské kořeny po otci.

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Ke gratulantům se přidala například Lucie Šlégr, manželka hokejové legendy Jiřího Šlégra a moderátorka: „Obrovská gratulace! Bruno má úžasnou a inspirativní maminku. Všechno nejkrásnější celé rodině.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Granollers, Zeballos vs. Bolelli, VavassoriTenis - Skupina Marka Woodfordea - 16. 11. 2026:Granollers, Zeballos vs. Bolelli, Vavassori //www.idnes.cz/sport
16. 11. 11:30
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  • -
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Alcaraz vs. TiafoeTenis - Skupina Ivana Lendla - 16. 11. 2026:Alcaraz vs. Tiafoe //www.idnes.cz/sport
16. 11. 14:00
  • 1.09
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Švédsko vs. FinskoHokej - O 3. místo - 16. 11. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 15:00
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Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
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Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.79
  • 3.44
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Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
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  • 3.25
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