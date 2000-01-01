náhledy
V posledních letech se na tenisových kurtech objevuje stále více hráčů, kteří se narodili v Rusku, ale aktuálně reprezentují jinou zemi. U některých sehrály roli rodinné kořeny, u dalších zase snaha získat lepší podmínky pro další kariéru. Obzvláště pak po nesmyslné invazi Putinových vojsk na Ukrajinu. Podívejte se na přehled těch, kteří vyměnili ruskou vlajku za jinou po únoru 2022.
Autor: Profimedia.cz
Jedna z nejznámějších hráček na seznamu. Darja Kasatkinová začala reprezentovat Austrálii v březnu 2025 poté, co v zemi získala trvalý pobyt. Bývalá světová osmička dlouhodobě žila mimo Rusko a svou změnu spojovala také s možností žít otevřeně a svobodně.
Autor: AP
V Moskvě narozená Varvara Gračovová začala nastupovat za Francii v červnu 2023. Ve Francii přitom žila a trénovala už přibližně šest let a o francouzské občanství usilovala ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Její přechod tak podle jejích dřívějších vyjádření nebyl reakcí na události po únoru 2022.
Autor: Reuters
Anastasia Potapovová získala rakouské občanství na konci roku 2025 a od roku 2026 reprezentuje právě tuto zemi. Jako důležitý důvod zmiňovala vztah k Vídni, kde se podle svých slov cítí jako doma. Změna jí zároveň otevřela možnost nastupovat za Rakousko v týmových soutěžích.
Autor: AP
Polina Kuděrmětovová, mladší sestra Veroniky Kuděrmětovové, se pod uzbeckou vlajku přesunula v prosinci 2025. Moskevská rodačka se stala už třetí výraznější ruskou tenistkou, která během krátké doby zamířila právě do Uzbekistánu. Tamní tenisová federace její příchod označila za významnou posilu ženského programu.
Autor: ČTK
Kamilla Rachimovová má k Uzbekistánu blízké rodinné vazby. Narodila se v Jekatěrinburgu, její matka je Uzbečka a hráčka zemi pravidelně navštěvovala už od dětství. Za Uzbekistán začala nastupovat v listopadu 2025 a mezi důvody změny zmiňovala také lepší možnosti pro další rozvoj kariéry.
Autor: AP
V Pjatigorsku narozená Elina Avanesjanová pochází z arménské rodiny a od srpna 2024 reprezentuje Arménii. V době změny už patřila mezi nejlepší ruské tenistky a později se dostala až na 36. místo světového žebříčku. Sama odmítla, že by za její změnou stála politická situace, a zdůrazňovala své arménské kořeny.
Autor: AP
Také Alina Čarajevová zamířila z Ruska do Arménie. Rodačka ze Samary získala arménské občanství v červenci 2026 za pomoci tamní tenisové federace a nadace Keron Development Foundation. Její změna znamenala, že Arménie získala další ruskou rodačku do svého tenisového programu.
Autor: Profimedia.cz
Anna Blinkovová je zatím poslední ruskou rodačkou, která se přesunula pod jinou vlajku. Francouzské občanství získala v září 2026 po více než dvouletém administrativním procesu. V zemi dlouhodobě žije a trénuje, mimo jiné v tenisovém centru v Cannes.
Autor: ČTK
Alexandr Ševčenko, rodák z Rostova na Donu reprezentuje Kazachstán od ledna 2024. K zemi měl rodinné vazby, jeho matka se narodila v Žezkazganu. Ševčenko (vpravo) v době změny patřil do elitní světové padesátky a Kazachstán tak získal hráče, který už měl zkušenosti z nejvyšší úrovně.
Autor: Profimedia.cz
Natela Dzalamidzeová přešla pod gruzínskou vlajku už v červnu 2022. Gruzínské občanství měla díky svému otci a změna jí mimo jiné umožnila startovat ve Wimbledonu, kam tehdy ruští a běloruští tenisté nesměli. Sama ale uváděla také další důvody, včetně možnosti reprezentovat Gruzii v budoucnu.
Autor: Profimedia.cz
Oxana Selechmetěvová si jako novou tenisovou zemi zvolila Španělsko, kde žije a trénuje už od svých 14 let. Španělská tenisová federace jí pomohla s procesem získání občanství a v květnu 2026 bylo potvrzeno, že může zemi reprezentovat.
Autor: ČTK
Moskevská rodačka Marija Timofejevová začala v říjnu 2025 nastupovat za Uzbekistán. Její rodina se přestěhovala do Taškentu a sama hráčka následně oslovila uzbeckou tenisovou federaci. Po získání občanství se tak zařadila mezi další ruské tenistky, které si v posledních letech vybraly právě Uzbekistán.
Autor: AP
V Rusku se narodila, ale za svou domovinu považuje Česko. Alisa Oktiabreva se do Prahy přestěhovala už ve dvou letech, na Spartě začala s tenisem ve čtyřech a půl letech a v červnu 2026 získala české občanství. „Cítím se jako Češka. Vyrůstala jsem tu, mám tu rodinu, kamarády a blízké,“ uvedla. Jen pár dní předtím navíc ovládla juniorku Roland Garros a získala jeden z největších titulů své dosavadní kariéry.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
Elena Korokozidiová patří mezi méně známá jména tohoto seznamu. Vyrůstala v ruském tenisovém systému a před změnou reprezentovala Krasnodarský kraj. Už v roce 2023 ale začala nastupovat za Řecko.
Autor: Instagram/ @_korokozidi_le