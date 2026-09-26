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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
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Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař
Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.
Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se
Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.
Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany
Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...
Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka
Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...
Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?
Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...
Velká pocta pro Pastrňáka. Boston oznámil českého útočníka jako nového kapitána
Poslední rok a půl to v Bostonu bylo jedno z témat, které se opakovaně řešilo. Kdo bude novým kapitánem, a po delší odmlce tak naváže na Brada Marchanda? Nyní už je jasno, velká pocta připadne Davidu...
České házenkářky na závěr přípravného turnaje v Chebu prohrály se Slovinskem
České házenkářky v závěrečném utkání na turnaji čtyř zemí O štít města Chebu podlehly Slovinsku 25:29. Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v souboji účastníků prosincového mistrovství...
ONLINE: Třinec hájí neporazitelnost. Brno vede nad Pardubicemi, ztrácí Kladno
Hokejová extraliga v neděli odpoledne vstupuje do 5. kola. V 16 hodin začíná Litvínov v Českých Budějovicích, od 16.30 Třinec vyzývá Liberec. O půl hodiny později startuje repríza březnového...
Kousková byla pátá v Monze, na golfové LET letos potřetí pronikla do desítky
Česká golfová jednička Sára Kousková obsadila dělené páté místo na Italian Open a zaznamenala druhý nejlepší výsledek v této sezoně na nejvyšším evropském okruhu Ladies European Tour....
Laktát po Běchovicích? Brutalita. Šampion Vích si připomněl, jak bolí „Hrdlořezák“
Na start tradičního běžeckého klání Běchovice–Praha se dostavil po deseti letech. Zatímco v roce 2016 Damián Vích spíš sbíral zkušenosti, tentokrát už patřil k největším favoritům. Což dokonale...
Menšík s Cobollim poslali tým Evropy v Laver Cupu do vedení 10:5
Jakub Menšík zvládl na tenisovém Laver Cupu i svůj druhý start ve čtyřhře. Po úvodním vystoupení s Carlosem Alcarazem dnes uspěl také s Flaviem Cobollim. Pár Alex De Minaur, Taylor Fritz porazili...
MS v cyklistice ONLINE: Kdo získá duhový dres? Před pelotonem jede početný únik
Co se zdálo ještě před měsícem jako nemožné, se vinou obří smůly stalo realitou. Tadej Pogačar neútočí v kanadském Montrealu na třetí zlato z mistrovství světa v řadě, místo toho slovinský cyklista...
Od Moskvy přes Prahu až po Šen-čen. Jak vypadá euforie, když Češky vládnou světu
Dlouhých osm let čekaly české tenistky na další titul z týmové soutěže. Dočkaly se nyní v Šen-čenu, kde svěřenkyně Barbory Strýcové suverénně potvrdily roli hlavních favoritek. V historii samostatné...
Basketbalistky SBŠ nadále vládnou Ostravě, ale jejich soupeřky se zlepšily
Pořádně zostra, ostravským derby, vstoupily do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže basketbalistky Basketu a SBŠ (Sportovní basketbalové školy). Basket doma v hale Tatran podlehl 65:84.
Dojatá Strýcová vstoupila mezi legendy. Neuvěřitelné, těším se na oslavy, líčila
V minulosti to dokázaly Margaret Courtová, Chris Evertová a Billie Jean Kingová. Teď se k těmto legendám připojila Barbora Strýcová. Stala se teprve čtvrtou ženou v historii, která ovládla soutěž...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Laver Cup 2026 v Londýně: Menšík v Týmu Evropy, sestavy, formát a kde sledovat
Devátý ročník Laver Cupu se hraje od 25. do 27. září 2026 v londýnské O2 Areně. Tým Evropy vyzval Tým světa. V evropském výběru nastupuje také český tenista Jakub Menšík. V článku najdete soupisky...
Mikyska má dva tituly z českého letního mistrovství, Charvátová vyrovnala rekord
Tomáš Mikyska obhájil na domácím letním šampionátu v biatlonu titul ve sprintu a vyhrál také stíhací závod. Titul z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová a celkově osmou zlatou medailí z...