Cirsteaová si situaci nenechala líbit a během utkání ji řešila přímo s rozhodčí na umpiru. „Je v pořádku říkat ‚Pojď!‘ mezi body?“ ptala se. „Myslíte mezi podáními? Ještě se nehrálo, takže je to v pořádku,“ odpověděla rozhodčí.
Rumunka ale pokračovala: „Takže můžu mluvit mezi body? Můžu říkat ‚Pojď!‘ a mluvit?“ Sudí zopakovala, že v tom není problém, pokud to není ve chvíli, kdy už se soupeřka chystá hrát.
Nicméně mezi prvním a druhým podáním má být na kurtu ticho, například diváci nesmí fandit ani tleskat, aby se nenarušila koncentrace servírující hráčky.
Napětí se přeneslo i do úplného závěru zápasu. Po posledním míči si Cirsteaová s Ósakaovou podala ruku jen velmi krátce a hned od ní zamířila pryč. „To je chladné, velmi chladné podání ruky,“ zaznělo v přenosu TNT Sports.
Japonská tenistka působila bezprostředně po utkání lehce zaskočeně a v rozhovoru říkala: „Zřejmě to bylo kvůli tomu, jak jsem se hecovala. To ji naštvalo.“
Zároveň ale soupeřku ocenila: „Je skvělá hráčka. Myslím, že tohle byla její poslední účast na Australian Open… Mrzí mě, že se kvůli tomu zlobila,“ narážela Japonka na už dříve ohlášený konec kariéry Cirsteaové.
Na následné tiskové konferenci však Ósakaová své výroky zmírnila. „Chci se omluvit. Myslím, že prvních pár věcí, které jsem na kurtu řekla, bylo neuctivých. A já lidi nerada nerespektuji. To nedělám,“ uvedla.