Napětí i chladné podání rukou. Ósakaová v Melbourne rozladila loučící se soupeřku

Autor:
  14:24
Naomi Ósakaová si na Australian Open vybojovala postup do třetího kola (6:3, 4:6, 6:2), jenže její bitva se Soranou Cirsteaovou nabídla i moment, který odvedl pozornost od výsledku. Rumunskou tenistku během třetí sady očividně rozladilo chování soupeřky mezi jejím prvním a druhým servisem, kdy se japonská hvězda snažila vyhecovat.
Naomi Ósakaová v prvním kole Australian Open.

Naomi Ósakaová v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Naomi Ósakaová se rozcvičuje v prvním kole Australian Open.
Rumunka Sorana Cirsteaová slaví úspěšnou výměnu ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji.
Sorana Cirsteaová na turnaji v Miami
Nástupový outfit Naomi Ósakaové pro první kolo Australian Open.
22 fotografií

Cirsteaová si situaci nenechala líbit a během utkání ji řešila přímo s rozhodčí na umpiru. „Je v pořádku říkat ‚Pojď!‘ mezi body?“ ptala se. „Myslíte mezi podáními? Ještě se nehrálo, takže je to v pořádku,“ odpověděla rozhodčí.

Rumunka ale pokračovala: „Takže můžu mluvit mezi body? Můžu říkat ‚Pojď!‘ a mluvit?“ Sudí zopakovala, že v tom není problém, pokud to není ve chvíli, kdy už se soupeřka chystá hrát.

Nicméně mezi prvním a druhým podáním má být na kurtu ticho, například diváci nesmí fandit ani tleskat, aby se nenarušila koncentrace servírující hráčky.

Napětí se přeneslo i do úplného závěru zápasu. Po posledním míči si Cirsteaová s Ósakaovou podala ruku jen velmi krátce a hned od ní zamířila pryč. „To je chladné, velmi chladné podání ruky,“ zaznělo v přenosu TNT Sports.

Japonská tenistka působila bezprostředně po utkání lehce zaskočeně a v rozhovoru říkala: „Zřejmě to bylo kvůli tomu, jak jsem se hecovala. To ji naštvalo.“

Šaty, závoj a slunečník. Ósakaová pojala nástup na kurt jako módní show

Zároveň ale soupeřku ocenila: „Je skvělá hráčka. Myslím, že tohle byla její poslední účast na Australian Open… Mrzí mě, že se kvůli tomu zlobila,“ narážela Japonka na už dříve ohlášený konec kariéry Cirsteaové.

Na následné tiskové konferenci však Ósakaová své výroky zmírnila. „Chci se omluvit. Myslím, že prvních pár věcí, které jsem na kurtu řekla, bylo neuctivých. A já lidi nerada nerespektuji. To nedělám,“ uvedla.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Napětí i chladné podání rukou. Ósakaová v Melbourne rozladila loučící se soupeřku

Takto vypadá nové Ferrari. Podívejte se, v čem budou závodit Hamilton a Leclerc

Takto vypadají nové vozy Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca.

Od posledního závodu minulé sezony formule 1 uplynul jen zhruba měsíc a půl, přesto už týmy postupně odhalují podoby svých monopostů pro tu nadcházející. A v pátek přišlo na řadu také Ferrari. Opět...

23. ledna 2026  13:37

Srovnání s Bartůňkovou? Podobnosti jsou, říká Muchová. Čeká ji nepřekonaná výzva

Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open.

Ve čtvrtek sledovala senzační výhru krajanky ze stejného klubu Nikoly Bartůňkové, v pátek se už musela soustředit na vlastní zápas. A zvládla ho fantasticky. Tenistka Karolína Muchová si na...

23. ledna 2026  13:15

