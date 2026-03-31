Nadal si užívá život po kariéře. Fanouškům ukázal snímky z rodinné dovolené

  18:19
Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry naplno užívá čas s rodinou. Tenisová legenda se s fanoušky podělila o sérii fotografií z dovolené na Bahamách, konkrétně z oblasti Exuma, a nabídla tak vzácný pohled do svého soukromí.
Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc času s nejbližšími a užívá si klid mimo tenisové kurty. | foto: Instagram @rafaelnadal

Na nejnovějších snímcích působí antukový král uvolněně a spokojeně. Společně s manželkou Marií Franciscou Perelló a dětmi tráví čas na pláži, na lodi i přímo v tyrkysové vodě. Nechybí ani záběry s dalšími členy rodiny, například s Nadalovou mladší sestrou Mariebel, která působí ve vedení jeho nadace Rafa Nadal Academy.

Vedle odpočinku však došlo i na společné aktivity. Na jedné z fotografií pózuje s dětmi na lodi po rybaření, na jiných si rodina užívá koupání nebo jen společné chvíle na pláži. Držitel 22 grandslamových titulů přitom dbá na soukromí svých dětí, a tak se na všech snímcích objevují s rozostřenými obličeji.

„Nedávno jsem strávil s rodinou velmi výjimečné dny na Exumách. Je to jedinečné místo plné krásné přírody. Máme velké štěstí, že ho můžeme poznat, a připomíná nám, jak důležité je ho chránit,“ napsal Nadal k příspěvku na sociálních sítích.

Ve svých Instastories pak zveřejnil videa, ve kterých se objevil v tričku Save Exuma Alliance, místní organizace zaměřené na ochranu přírody, a vyzval své sledující, aby podpořili to, co dělá tuto lokalitu tak ojedinělou.

Recently I spent very special days with my family in Exumas. A unique place, full of beautiful nature ️

We are very lucky to enjoy places like this, and it reminds us how important it is to protect them for the future.

Always grateful for these moments with my family!

Od chvíle, kdy v listopadu 2024 ukončil kariéru, tráví Nadal většinu času na rodné Mallorce. Vedle rodiny se věnuje své nadaci i dalším projektům, nechybí ale ani cestování. Ještě nedávno sdílel například záběry ze zimní dovolené ve španělských Pyrenejích.

