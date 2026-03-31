Nadal si užívá život po kariéře. Fanouškům ukázal snímky z rodinné dovolené

Na nejnovějších snímcích působí antukový král uvolněně a spokojeně. Společně s manželkou Marií Franciscou Perelló a dětmi tráví čas na pláži, na lodi i přímo v tyrkysové vodě. Nechybí ani záběry s dalšími členy rodiny, například s Nadalovou mladší sestrou Mariebel, která působí ve vedení jeho nadace Rafa Nadal Academy.
Vedle odpočinku však došlo i na společné aktivity. Na jedné z fotografií pózuje s dětmi na lodi po rybaření, na jiných si rodina užívá koupání nebo jen společné chvíle na pláži. Držitel 22 grandslamových titulů přitom dbá na soukromí svých dětí, a tak se na všech snímcích objevují s rozostřenými obličeji.
„Nedávno jsem strávil s rodinou velmi výjimečné dny na Exumách. Je to jedinečné místo plné krásné přírody. Máme velké štěstí, že ho můžeme poznat, a připomíná nám, jak důležité je ho chránit,“ napsal Nadal k příspěvku na sociálních sítích.
Ve svých Instastories pak zveřejnil videa, ve kterých se objevil v tričku Save Exuma Alliance, místní organizace zaměřené na ochranu přírody, a vyzval své sledující, aby podpořili to, co dělá tuto lokalitu tak ojedinělou.
Od chvíle, kdy v listopadu 2024 ukončil kariéru, tráví Nadal většinu času na rodné Mallorce. Vedle rodiny se věnuje své nadaci i dalším projektům, nechybí ale ani cestování. Ještě nedávno sdílel například záběry ze zimní dovolené ve španělských Pyrenejích.