Tenisový šampion Rafael Nadal dobře ví, co znamená stát se sportovní legendou. Přesto když pro Netflix Sports skládal svou osobní desítku největších ikon, sám zůstal stranou a vybral jména napříč sporty. Z tenisových kurtů se do Nadalovy TOP 10 nakonec vešel jen jeden hráč. A přestože se dlouhá léta mluvilo hlavně o jeho slavné rivalitě s Rogerem Federerem, švýcarský elegán zůstal mimo. Držitel 22 grandslamových titulů do své desítky zařadil jiné jméno.
Jedničkou na Nadalově seznamu se stal Michael Jordan. Slavný americký basketbalista přezdívaný Air Jordan je spojený hlavně s Chicago Bulls. V NBA získal šest titulů, šestkrát byl nejužitečnějším hráčem finále a pětkrát nejužitečnějším hráčem ligy.
Jako druhého Nadal jmenoval Jacka Nicklause. Američanovi přezdívanému Zlatý medvěd patřil svět golfu hlavně v 60. letech 20. století. Během kariéry vyhrál desítky turnajů. Byl prvním, kdo dokázal obhájit prvenství na Masters Tournament. V roce 1986 se ve svých 46 letech stal jeho nejstarším vítězem.
Také třetí jmenovaný je ze světa golfu. Kariéru Tigera Woodse sice zastínily některé kontroverze z jeho osobního života, přesto se jedná o jednoho z nejúspěšnějších golfistů všech dob. Vyhrál 15 majorů a 82 turnajů PGA Tour. Pětkrát ovládl Masters, čtyřikrát PGA Championship, třikrát U.S. Open a třikrát The Open.
Zástupcem tenisu ve Nadalově TOP 10 se stal Novak Djokovič. Srbský tenista je jediným mužem, který v počtu grandslamových titulů Nadala překonal. Získal jich 24. Navíc drží rekord v počtu týdnů na pozici světové jedničky.
Muhammad Ali, narozený jako Cassius Clay, byl americký boxer těžké váhy. Získal olympijské zlato v roce 1960 a třikrát se stal mistrem světa mezi profesionály. Pro své suverénní vystupování i kariéru byl známý jako The Greatest, tedy Největší.
Za největší legendu motorsportu označil Nadal Michaela Schumachera. Němec přezdívaný Schumi nebo také Rudý Baron vyhrál sedm titulů mistra světa formule 1 a celkem 91 velkých cen.
Americký sprinter Usain Bolt se stal v Nadalově seznamu jediným zástupcem atletiky. Na olympijských hrách získal postupně osm zlatých medailí a drží světové rekordy na 100 metrů, 200 metrů i ve štafetě na 4×100 metrů.
Americký plavec Michael Phelps je nejúspěšnějším olympionikem podle počtu medailí v historii sportu. Na hrách získal 28 medailí, z toho 23 zlatých. První nejcennější kovy získal v roce 2004 v Aténách, poslední v roce 2016 v Riu.
Diego Maradona byl argentinský fotbalista a mistr světa z roku 1986. Na tomto šampionátu se proslavil Rukou boží, kontroverzním gólem, který dal při čtvrtfinálovém zápase s Anglií. Poté přidal po fenomenální sólové akci i takzvaný Gól století. O pár dní později dovedl Argentinu ke zlatu, když přihrál na vítězný gól ve finále.
Pelé, vlastním jménem Edson Arantes do Nascimento, byl fenomenální brazilský fotbalista. Třikrát vyhrál mistrovství světa - na svém kontě má tituly z let 1958, 1962 a 1970. Za svou kariéru vstřelil 1283 gólů a dodnes je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob.
Legendární Španěl odhalil svůj pomyslný žebříček při příležitosti vydání čtyřdílného dokumentu Rafa, ve kterém se "antukový král" ohlíží za svou kariérou.
