Nadal odhalil svůj žebříček největších sportovních legend. Federer na něm chybí
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...
Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B
Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?
PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?
Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...
Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost
Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...
Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí
Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...
Úžasná atmosféra, ostravský turnaj může být nejlepší, chválí volejbalové hvězdy
Osmnáct tisíc tun písku mizí z Dolních Vítkovic, ale po turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro zůstanou nějakou dobu v mysli diváků parádní zápasy plné skvělých výměn a zákroků a plážoví volejbalisté...
Fotbalové přestupy ONLINE: Posílí Spartu nový útočník? Údajně jedná o Singhatehovi
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Messi musel k zemi. Obří sochu v Indii odvezli dělníci, kymácela se ve větru
Jeřáb ji vedle improvizovaného bambusového lešení nadzvedl nad svah a spustil na rušnou asfaltovou silnici. Pak ji dělníci položili na přistavený nákladní vůz a odvezli pryč. Nebezpečná...
Skuhravý a Slovácko licitují o délce smlouvy. Trenér chce, aby se klub rozvíjel
Obtížný úkol, se kterým do Uherského Hradiště v listopadu dorazil, v baráži splnil. Po záchraně Slovácka v nejvyšší fotbalové soutěži chce trenér Roman Skuhravý pokračovat, zájem má také klub, k...
Se ztrátou dokladů pomůže, s letenkami ne. Macinka o krizové lince pro MS ve fotbale
Čeští fanoušci, kteří se chystají na fotbalový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, musí počítat se zdejšími pravidly. Ministerstva a fotbalová asociace na tiskové konferenci varovaly před regulací...
Po 42 letech ve finále. Pardubice cítí šanci na druhý titul. I když čelí Nymburku
V roce 1984, kdy získali titul, hráli pardubičtí basketbalisté vůbec první československé finále play off. V úterý, po 42 letech a už v samostatné české nejvyšší soutěži, Beksa zahajuje svoje druhé....
Baník už musí řešit kádr pro příští sezonu. Trenérovi závěr odhalil charaktery hráčů
Josef Dvorník vedl fotbalisty Baníku Ostrava v závěrečných sedmi zápasech sezony. A díky čtyřem výhrám za sebou dotáhl skomírající mužstvo k prvoligové záchraně. Stihl kouč během sedmi vypjatých...
Menšíkův protivník Fonseca: I díky Jakubovi se zlepšuju. Tlačíme se navzájem
V tenisovém prostředí se o něm mluví jako o velkém talentu, superstar mladé generace i hráči, který by mohl potrápit Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze. A ačkoliv devatenáctiletý Joao Fonseca v...
Z kvalifikace až do čtvrtfinále. Polka Chwaliňská na Roland Garros nezastavuje
Polka Maja Chwaliňská, až 114. tenistka světového žebříčku, postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros. Ve 4. kole porazila čtyřiadvacetiletá hráčka 6:3, 6:2 domácí Francouzku Diane...
Bučeli na něj, psanec Vyoral ale fanouškům slibuje: Položím za Děčín život!
Z hrdiny psanec, z lásky nenávist. V Děčíně ho fanoušci zbožňovali a aplaudovali mu, pak ho nemohli vystát a bučeli na něj. Teď je elitní basketbalový rozehrávač zpátky. „Snad si je zase nakloním na...
Slabinu mění ve výhodu. Menšík už zvládá i neoblíbené bitvy, otevírá se mu šance
S loňským Roland Garros se rozloučil už ve druhém kole, v němž proti tehdy až dvoustému tenistovi žebříčku Henriquemu Rochovi promarnil vedení 2:0 na sety. Podobný scénář Jakubu Menšíkovi hrozil na...
Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?
Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...